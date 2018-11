Stiri pe aceeasi tema

- 40 de organizații neguvernamentale solicita Camerei Deputaților sa nu voteze proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in forma actuala, printr-o scrisoare deschisa publicata marți seara. ”In corpul acestui proiectul de lege, lege a carei necesitate…

- Printr-o scrisoare deschisa, Emilia si Dumitru Petre, parintii baietelului care a murit saptamana trecuta rapsu de meningita trag un semnal de alarma cu privire la ”neputinta, incompetenta si indolenta unui sistem in care se moare cu zile”.

- OUG pe Legile Justiției, care va fi adoptata astazi de Guvernul Dancila, incinge spritele in diaspora. Mai multe grupuri de romani din strainatate i-au scris șefei guvernului o scrisoare deschisa. "Dorim sa va aducem la cunostinta pozitionarea noastra fata de o posibila ordonanta de…

- Un numar de 47 de europarlamentari i au trimis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila pe tema referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, spunand ca Executivul este practic complice la incalcarea drepturilor omului. Europarlamentarii atrag atentia ca redefinirea familiei poate…

- In 1918, Europa iesea sfarsita dintr-un razboi sangeros care facuse ravagii in randul populatiei si nu rezolvase cu adevarat tensiunile care o afectau. In 1939, un nou conflict izbucnea pe fondul crizei mostenite si al cresterii fascismului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni". Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și șefii din Jandarmerie vor fi audiați, saptamana viitoare, in Comisia de Aparare. Vicepreședintele comisiei, Ovidiu Raețchi, trimite o scrisoare deschisa catre Carmen Dan prin care ii cere ministrului sa nu apeleze la subterfugii pentru a evita aceste audieri.Citește…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, trimite o scrisoare deschisa catre romani, dupa violențele din Piața Victoriei. Acesta le cere romanilor sa doboare acest zid de ura care separa cele doua tabere și sa iși recupereze umanitatea pierduta in tot acest razboi politic.Citește și: Marius Pieleanu,…