- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de amenintare care continea un glont, scrie Reuters, amintind ca oficialul elen este implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei tari. Nikos Kotzias a primit mai multe scrisori si telefoane de amenintare in ultimele…

- Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua…

- O farmacie britanica recruteaza medici de familie romani. Aceștia pot caștiga 5.000 de lire sterline lunar, muncind de acasa, din Romania, mai exact, facand consultații online și scriind rețete.

- Stefan Roman, liderul sindicatului Sanitas Cluj, a explicat pentru „Adevarul” ca la sedinta de luni a fost mandatat sa ceara organizarea unui mars de protest care sa fie urmat, la scurta vreme, de greva generala. Principala nemultumire a sindicalistilor este ca majorarile salariale s-au aplicat doar…

- Gulliver Oldman, fiul actorului Gary Oldman (59 de ani), castigator al categoriei Cel mai bun actor la Oscar 2018, a publicat o scrisoare deschisa prin care isi apara tatal in fata acuzatiilor pe care mama lui, Donya Fiorentino, le-a lansat la adresa artistului. Femeia sustine ca fostul ei sot a abuzat-o…

- Magicianul care i-a sucit mințile Mihaelei Radulescu la Romanii au talent, a facut un numar spectaculos, in fața juriului, in ediția de vineri seara, 2 martie. Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor transmite o scrisoare deschisa pentru sustinerea independentei justitiei, in contextul cererii de revocare a procurorului sef al DNA, prezentand o lista cu peste 1000 de nume ale unor judecatori, procurori, magistrati asistenti si auditori de justitie.

- Chirurgii din orasul indian Mumbai au extirpat o tumoare pe creier de 1,87 kilograme de la un barbat de 31 de ani, aceasta fiind, in opinia specialistilor respectivi, cea mai mare tumoare cerebrala din lume, scrie agerpres.ro.

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Se stie deja ca dascalii vor primi cu intarziere salariile si in acesta luna. Reprezentantii Sindicatului dau vina pe ordonanta de urgenta adoptata acum cateva zile prin care se corecteaza taierile salariale masive ale personalului nedidactic. Unii ajungand sa aduca bani de acasa.

- Asociația Parinților Copiilor cu Autism a reacționat printr-o scrisoare deschisa la o declarație a premierului Viorica Dancila, facuta joi seara, la o televiziune, cand șefa executivului a folosit termenul de „autist” in sens negativ.

- Protest al profesorilor la Ministerul Educației. Zeci de dascali au ieșit in strada, joi, nemulțumiți pentru ca nu și-au primit salariile la timp, de doua luni consecutiv. Sindicaliștii din cadrul Federației Sindicale din Invațamantul Liber amenința cu greva generala in cazul in care Ministerul Educației…

- Zeci de profesori din București au cerut explicații dupa ce doua luni consecutiv nu au primit salariile la timp. Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate.

- Statul incepe sa dea o noua dimensiune vorbei din batrani, „cu o mana dai si cu alta iei” si nu stie cum sa mai recupereze din banii pe care i-a acordat la maririle de salarii din ultimul an. Printre ultimele victime sunt angajatii Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA), care ar avea de inapoiat sute…

- Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP și unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, a dat dovada de un gest superb dupa ce i-a raspuns pe Twitter unei fane de 92 de ani din Mexic care ii trimisese o scrisoare. "Draga Rafa, in decembrie ți-am scris o scrisoare pe care ți-am trimis-o la Academie,…

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Duminica seara va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. Nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. Evenimentul este anuntat pentru intervalul orar 18:00 – 23:00 și se intituleaza „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!” „Milioane…

- „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma "revolutiei fiscale"! Au inceput sa apara efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile pentru fiecare categorie in parte. Salariile au inceput sa scada dupa ce contributiile…

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Medicii, asistentii, infirmierele, dar si medicii rezidenti vor beneficia in acest an de “cresteri semnificative” ale salariilor, anuntat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Unele dintre remuneratii vor depasi 4000 de euro, ajungand astfel aproape de nivelul din Uniunea Europeana. Potrivit ministrului,…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. …

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a dat astazi explicații intr-o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in vigoare a Legii salarizarii.

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca stirea corecta din aceste zile este ca salariile bugetarilor cresc si doar in cazul a doua-trei procente exista probleme, recunoscand ca e „foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari“..

- Doua dintre spitalele din judetul Suceava, Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc si Spitalul Orasenesc Gura Humorului, care in ultimii ani s-au confruntat cu o criza acuta de personal, au recrutat de la 1 ianuarie 2017 si pana la sfarsitul lunii trecute, 11 medici.Managerul Spitalului Municipal ...

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Un profesor din Rusia, care s-a plans premierului de salariile mici din domeniul invațamantului, a fost concediat. Acesta lucra de peste 40 de ani in domeniu, dar acest lucru nu a contat. Profesorul Viktor Makarenko i-a cerut premierului Dmitry Medvedev sa dea o explicație publica…

- Salariile scad pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, potrivit informațiilor Libertatea. Cauzele sunt aplicarea cumulata a legii salarizarii și a transferului contribuțiilor la stat. Potrivit Olguței Vasilescu, ministrul Muncii, ar scadea doar salariile…

- Începând cu 1 februarie, veniturile unei parti din personalul MAI cresc cu procente curpinse înte 5 si 10 la suta, se acorda pentru mai multe categorii sporul de risc si de solicitare neuropsihica, însa per total cresterile

- Dupa ce le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la serviciu Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ca a fost aprobat un Ordin prin care, de la 1 februarie, se majoreaza salariile politistilor cu un procent intre 5 si 10 la suta.

- Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, formata din 25 de organizatii neguvernamentale, ii solicita premierului Viorica Dancila adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Liderii Sindicatului Energia Rovinari au acuzat, pe pagina de socializare, ca liderul SMEO, Jan Popescu, umbla cu tabele prin Termocentrala Rovinari și le promite angajaților ca el imparte clasele de salarizare. Oamenii vicepreședintelui FNME, Constantin Mitrescu, au lansat un apel catre…

- Conducerea societatii Edilitara, cea care administreaza apartamentul inchiriat de primarie societatii Aparegio, pentru infiintarea unei casierii in zona CAM, anunta ca va rezilia contractul cu operatorul de apa si canal, daca nu va...

- Pentru anul 2018 in lege sunt mentionate doua creșteri salariale, amandoua in luna martie: una pentru medici și asistenți, in cazul carora creșterile vor fi substanțiale, iar cealalta, in cazul angajaților din invațamantul de stat. In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește…

- "Stiu ca sunt cateva intarzieri salariale la cateva scoli din Bucuresti. Salariile trebuiau date vineri si se vor da doar astazi, fapt pentru care am cerut inspectorului general de la nivelul Inspectoratului Scolar Bucuresti sa efectueze un control in toate acele unitati scolare. Sunt cateva zeci de…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Suparat inca de la finele anului trecut pe Direcția de Urbanism a PMT, care nu a procesat toate dosarele pentru majorarea impozitelor la cladirile lasate in paragina, primarul Nicolae Robu trece la masuri drastice. Edilul a anunțat ca... taie salariile unora dintre subordonații sai, cu incepere de la…

- Peste nici doua saptamani, sindicaliștii și administrația Complexului Energetic Oltenia se vor pune, din nou, la aceeași masa. Vor incepe negocierile pentru un nou contract colectiv de munca (CCM). In prezent, este in vigoare...

- Din cei 147 de medici de familie din judet aflati in contract cu CAS Satu Mare la 31 decembrie 2017, un numar de 23 de contracte au fost deja semnate pentru trimestrul I, din anul in curs. CAS Satu Mare sta la dispozitia tuturor furnizorilor de servicii medicale care doresc sa semneze aceste contracte…

- Altex Romania va modifica salariile pentru a compensa efectele recentelor Ordonante de Guvern cu privire la plata contributiilor si pentru a mentine la acelasi nivel veniturile nete ale celor peste 4000 de angajati din companiile grupului, masura urmand sa fie aplicata din ianuarie 2018. …

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Romanca Marcela Topor a votat la Girona, in cadrul alegerilor regionale din Catalonia. Ea a venit la secția din Sant Julia de Ramis insoțita de doua prietene, in timp ce soțul ei, Carles Puigdemont, se afla in continuare in Bruxelles, de unde și-a condus campania. Marcela Topor a sosit la secție la…

- Grupul Superbet Holding Romania, angajator din domeniul pariurilor sportive in Romania, si-a anuntat cei peste 2.500 de angajati din cele aproape 1.000 de agentii ale grupului ca salariul brut va creste de la 1 ianuarie 2018.