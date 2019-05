Sefii de stat sau de guvern ai tarilor Uniunii Europene care se vor reuni joi la Sibiu vor discuta despre planurile strategice ale organizatiei in anii urmatori si ar urma sa adopte Declaratia de la Sibiu, trimitand un mesaj de unitate si incredere in actiunile lor comune, conform scrisorii de invitatie adresata participantilor de presedintele Consiliului European, Donald Tusk. ''Ne vom reuni la Sibiu de Ziua Europei pentru a discuta despre planurile strategice ale Uniunii in anii urmatori. In acest context, va propun sa adoptam Declaratia de la Sibiu, trimitand un mesaj de unitate si…