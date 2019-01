"Scrisoare catre francezi" anuntata de presedintele Emmanuel Macron, in cursul alocutiunii sale luni seara, cu prilejul Anului Nou, va fi difuzata in presa si pe retelele sociale la jumatatea lunii ianuarie, dupa prima faza a marii dezbateri nationale, a anuntat miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP. "Rolul acestei scrisori va fi sa contureze temele dezbaterii'' lansate de executiv in urma miscarii 'vestelor galbene' si sa precizeze asteptarile", a precizat presedintia. "Dezbaterea nationala care se deschide trebuie sa ne permita sa vorbim adevarat si va voi scrie in cateva zile…