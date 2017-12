Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agentiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Atacantul…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Anunt al unor ambasade occidentale privind justitia Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei la Bucuresti afirma ca legile adoptate recent privind reforma justitiei risca sa puna în pericol progresele semnificative facute de România în…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda.

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- Concret, CJUE consiera ca un serviciu de intermediere precum Uber, al carui scop este de a conecta, prin intermediul unei aplicații smartphone, conducatorii auto neprofesioniști care utilizeaza propriul vehicul cu persoane care care doresc sa efectueze calatorii urbane, trebuie considerat ca fiind…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- De la 1 ianuarie 2018 creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming fara taxe suplimentare, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Potrivit ANCOM, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Eurovision 2018. Peste 70 de piese in preselectia pentru a reprezenta Romania Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona – semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai. Selectia Nationala Eurovision România a atras 72 de piese în cursa pentru…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- România are a opta cea mai veche flota comerciala din Uniunea Europeana, având aproape 40% din aeronove cu o vechime de cel putin 20 de ani, conform datelor din 2015 publicate într-un raport al Eurostat. În UE, peste jumatate din flota aeriana…

- Romania are a opta cea mai veche flota comerciala din Uniunea Europeana (UE), aproape 40% din aeronove avand o vechime de cel putin 20 de ani, potrivit datelor din 2015 publicate intr-un raport al Eurostat. In UE, peste jumatate din flota aeriana are o vechime de cel putin 20 de ani in…

- Documente atasate: Priuect de lege Vinerea Mare Parlamentarii initiatori amintesc ca la inceputul anului 2017, Comisia Europeana a stabilit sarbatorile legale pentru instituțiile Uniunii Europene. Printre acestea figureaza si Vinerea Mare. Inițiatorii mai menționeaza ca, la nivelul statelor…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Doar un mit: Romania, țara asistaților sociali Romania se afla pe ultimul loc in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru protecție sociala in PIB, in 2015. Tendința cheltuielilor cu protecția sociala este de scadere in Romania, tendința inversa fața de UE. In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Inflatia in zona euro este prognozata sa creasca usor la 1,5%, in noiembrie 2017, de la 1,4%, in octombrie 2017, potrivit unei estimari publicate, joi, de Eurostat. In ceea ce priveste componentele principale ale inflatiei din zona euro, energia este asteptata sa aiba cea mai mare rata…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- La polul opus, statele în care sunt cei mai putini copii expusi riscului de saracie si excluziune sociala sunt Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%) si Cehia (17,4%). Cota a scazut în ultimii ani În 2016, 24,8 milioane de copii din UE sau 26,4% din populatia…

- Pentru a marca Ziua Universala a Copiilor, Uniunea Europeana a publicat cele mai recente date cu privire numarul copiilor expuși riscului de saracie. Potrivit datelor, Romania este in fruntea clasamentului cu aproape jumatate dintre minori fiind expuși riscului de saracie. Romania are cea mai mare rata…

- Eurostat: Copiii din Romania, cei mai expusi din UE la riscul saraciei si al excluziunii sociale Potrivit unui raport Eurostat, publicat luni, aproape jumatate din copiii din Romania sunt expusi riscului de saracie, cei mai multi din UE. Copiii din România (49,2%) sunt cei mai expusi…

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expusi, anul trecut, riscului saraciei si excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, si aproape dublu fata de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. La polul opus, statele…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Comisia Europeana a anunțat faptul ca 23 de state membre ale Uniunii au semnat notificarea pentru Structura de Cooperare Permanenta (PESCO). Comisia Europeana a anunțat faptul ca 23 de state membre, printre care și Romania, au semnat notificarea pentru crearea Structurii de Cooperare Permanenta. Alaturi…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a creat un adevarat haos, insa seria masurilor cu potential de bomba fiscala nu se termina aici. In sedinta de Guvern de miercuri ar trebui sa fie pe ordinea de zi cresterea salariului minim brut la 1.900 de lei, incepand de la 1 ianuarie 2018.…

- Parisul și Berlinul spera ca acordul sa fie semnat pe 13 noiembrie la Bruxelles, iar Cooperarea Structurata Permanenta (PESCO) ar putea fi cel mai mare salt in politica de aparare a UE in ultimele decenii. Totuși, inca existe diferențe de opinie intre Franța și Germania cu privire la ceea…

- Uniunea Salvati Romania initiaza strangerea de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca ce transpune in Constitutie cea mai importanta solicitare a romanilor care au protestat anul acesta in strada: fara penali in functii publice. “Consideram ca se impune introducerea acestei interdictii in Constitutie…

- USR considera ca se impune introducerea acestei interdicții in Constituție in contextul asaltului asupra Justiției pe care coaliția PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 și care a culminat dupa 9 luni cu proiectul de modificare a legilor justiției ce submineaza independența…

- Arbitri asistenți ai lui Ovidiu Hategan vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva a fost delegat Istvan Kovacs. Meciul va avea loc pe 9 noiembrie, de la ora 21,45 (ora Romaniei), pe stadionul Windsor Park din Belfast. Ovidiu Hațegan a mai condus trei meciuri…

- Angajații romani vor deveni, dupa data de 1 ianuarie de la care devin responsabili pentru totalitatea contribuțiilor sociale (pensie, șomaj, sanatate) in fruntea topului taxelor platite, deși au cele mai mici salarii brute, dupa cum indica o analiza bazata pe modificarile fiscale anunțate și pe cifre…

- Astazi (01.11.2017), in cadrul evenimentului Future Decoded din Londra, Microsoft a anunțat ca HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piețe noi din Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca scoate la concurs 1883 de locuri de munca prin intermediul retelei Eures Romaniam. Anunțurile variaza și cuprind de la muncitori necalificați, pana la ingineri sau asistenți medicali. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile…

- Islanda si Norvegia sunt tarile in care femeile traiesc cel mai bine, indica un nou clasament. Pe locul al treilea se situeaza Elvetia, urmata de Slovenia, Spania, Finlanda, Canada, Olanda, Suedia, Belgia, Singapore, Danemarca, Germania si...

- 'Eurovision unește Romania!' este sloganul sub care se va desfașura Selecția Naționala Eurovision 2018. Comitetul Director al TVR a aprobat astazi, 25 octombrie 2017, calendarul, schița de lucru și echipa editoriala care va realiza preselecția și selecția naționala in vederea desemnarii reprezentantului…

- In Spania sunt disponibile 814 locuri de munca pentru muncitor necalificat — cules capșuni, 10 pentru sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, iar in Portugalia 200 de locuri de munca, toate pentru culegator de zmeura. In Marea Britanie sunt disponibile 185 de locuri de munca, cele mai…

- Romania, printre statele UE cu un deficit bugetar egal sau mai mare de 3% din PIB, in 2016 Potrivit Eurostat, Romania este una dintre cele trei state ale Uniunii Europene care au inregistrat, in 2016, un deficit guvernamental egal sau mai mare de 3% din PIB. România (3,0%), Franta (3,4%)…

- Romania este vicecampioana Europei la saracie: 7,7 milioane de conaționali traiesc la limita subzistenței , ceea ce inseamna 38,8% din total, potrivit Eurostat . Spre comparație, in anul 2008, procentul era de 44,2%, an in care 9,1 milioane de conaționali erau afectați de saracie, mai arata datele oficiului…

- Sefa DNA este invitata sa tina un discurs pe tema anticoruptiei in Parlamentul European, la Bruxelles, informeaza Antena 3. Prezența șefei DNA la Bruxelles s-ar putea sa nu fie intamplatoare, in contextul in care Parlamentul European a aprobat, la inceputul lunii octombrie, inființarea Parchetului…

- In primul semestru al anului universitar 2017-2018, la Universitatea Transilvania vor studia 102 studenti internationali, in cadrul programului Erasmus+. Aceștia vor studia la 15 facultati ale Universitatii Transilvania și vin din 12 tari din Europa. Cei mai multi sunt din Spania (25), dar…

- La nivelul Uniunii Europene, in 2015, erau aproximativ 90.000 de psihiatri, iar cel mai scazut numar de astfel de specialiști per locuitor se inregistra in Bulgaria, Polonia, Malta, Spania, Romania, Cipru, Portugalia, Slovenia și Cehia, arata datele publicate marți de Oficiul European de Statistica…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, semnarea unei Declarații comune, impreuna cu alte 14 asociații ale transportatorilor rutieri din Uniunea Europeana (UE), impotriva aplicarii Directivei privind detașarea…

- Romania, alaturi de Bulgaria și Cipri se afla pe primele poziții in Uniunea Europeana in ceea ce privește alocarile bugetare pentru construcția de locuințe și facilitați pentru comunitate, arata un raport al Eurostat. In total, statele membre ale U.E., cheltuie miliarde de euro anual pentru construcția…

- Inflatia în zona euro este asteptata sa ramâna la 1,5%, în luna septembrie 2017, potrivit estimarii publicate, vineri, de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Eurostat: Inflatia în zona euro ramâne la 1,5%. Energia va avea cea mai…