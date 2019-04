Scrisoare 12 ambasade.Tăriceanu: Vor să ne-o impună "Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret. Ei vorbesc despre niste intentii de aprobarea a unor ordonante care ar avea anumite consecinte. Eu nu am vazut proiectul de ordonanta, nu stiu ei in ce masura sunt capabili sa defineasca care sunt intentiile Guvernului. Eu stiu ca nu este vorba de a garanta imunitate pentru nimeni. Nu exista in justitie ideea de a accepta daune colaterale. Colegii nostri de la Parlamentul European au gasit o tema cu care sa se laude in fata publicului propriu: uite cum sunt ei vigilenti si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

