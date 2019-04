Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, afirma ca protestul pentru autostrazi, #ȘIEU, este unul justificat, in condițiile in care nu au fost construite șosele moderne. ”Daca ești ministru si nu te duci pe santier sa verifici stadiul lucrarilor, sa-i biciuiesti putin pe aia, nu se face nimic”, spune…

- Situația a fost comentata de analistul politic Bogdan Chirieac, in studioul Romania Tv, duminica seara: ”Oamenii aceia protesteaza pentru Justiție și statul de drept. Ce doresc danșii? Repunerea in funcție a procurorului Portocala? Fiindca și eu aș manifesta pentru același lucru. Ala este…

- ''Și eu ma gandesc sa fac o demonstrație in favoarea repunerii imediate in funcție a procurorilor Onea și Portocala. Este un grav abuz facut acestor oameni. Doresc imediat sa fie repuși in funcție. Pe vremea danșilor, justiția era independenta. Nu pot decat sa deplang faptul ca atunci cand au fost…

- "Costituțional, președintele poate sa ceara Curții Constituționale sa verifice constituționalitatea oricarei legi, chiar și a legii bugetului. Și ea poate fi supusa unui astfel de control. De altfel a mai fost. S-a mai intamplat in decursul anilor ca Legea Bugetului sa fie explicata de Curte. In…

- La inceputul emisiunii „Punctul de intalnire" de la Antena 3, miercuri, 20 februarie, Radu Tudor a facut urmatoarele precizari: „Daca pana la miezul nopții nu apare niciun semnal de la Palatul Cotroceni, și e foarte puțin probabil, incepand din aceasta noapte, cele doua ministere, Transporturi și…

- MRU a parasit viața publica in 2016, cand a demisionat de la conducerea SIE. Atunci se vorbea despre un conflict cu președintele Klaus Iohannis. Vineri, el a revenit pe Facebook cu trei postari. Doua postari au fost politice și s-au referit la alegerile europarlamentare: ”Care sunt criteriile dupa…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene. Declarația Corinei Crețu vine in contextul in care Romania nu are bugetu adoptat…

- Bogdan Chirieac a comentat acest subiect la Romania TV. ”Deocamdata este doar violența verbala. Daca vom trece nepasatori pe langa violența verbala, atunci putem ajunge la altceva. Guvernul, Parlamentul, autoritațile... cineva trebuie sa opreasca acest tip de harțuire. Daca o lași sa creasca,…