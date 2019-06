Republica Moldova. Guvern nou, condus de Maia Sandu. Curtea Constitutionala a invalidat insa Cabinetul si toate actele Parlamentului

Republica Moldova are un nou Guvern, in fruntea caruia se afla Maia Sandu si in a carui componenta intra blocul ACUM partidele pro europene… [citeste mai departe]