- CSA Steaua Bucuresti a cucerit titlul de campioana nationala la polo pe apa masculin, vineri seara, dupa ce a invins-o pe CSM Oradea cu scorul de 7-4 (2-2, 2-1, 2-1, 1-0), in Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea, in meciul al treilea al finalei Superligii Nationale. Steaua…

- Echipele de scrima de la CSM – CSS Unirea Iasi au realizat peformante excelente la Campionatul National de sabie pentru tineret care au avut loc in sala de scrima "Ana Pascu" din Capitala. Primii care s-au urcat pe podium au fost baietii, care au invins in semifinale pe CSM Unirea Slobozia (cu vicecampionul…

- Editia a doua a Memorialului "Ioan Popaldquo; la spada pentru copii si sperante, intrecere organizata in capitala de Clubul Sportiv Contraatac Bucuresti, cu sprijinul Federatiei Romane de Scrima, le a adus sportivilor constanteni 13 medalii trei de aur, patru de argint si sase de bronz . Intrecerea…

- Federatia Romana de Triatlon a organizat, pentru al doilea an consecutiv, Campionatul National de duatlon, la Cheile Gradistei. A fost o zi friguroasa, dar cei prezenti au avut parte de un spectacol sportiv reusit, un concurs compact, cu multe ture de alergare si de bicicleta, ce a dat ocazia spectatorilor…

- Sportiva Amalia Tataran (CS Dinamo Bucuresti) a cucerit al treilea sau titlu individual consecutiv la spada feminin, luni, in cadrul Campionatelor Nationale de scrima de la Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti. Amalia Tataran, campioana in 2017 si 2018, a invins-o in finala pe Bianca Benea…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo Bucuresti) a cucerit, sambata, al saselea sau titlu consecutiv de campioana nationala la sabie, in cadrul Campionatelor Nationale de scrima care sunt gazduite de Sala de Scrima "Ana Pascu" din Bucuresti. Pascu a invins-o in finala pe Natalia Bugaevski (CSTA Bucuresti),…

- * Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a afirmat, joi, in cadrul lucrarilor Conferintei de Tineret a Uniunii Europene, care au loc in Aula Ministerului Culturii de la Biblioteca Nationala, ca institutia pe care o conduce nu este singura care se ocupa de problemele de tineret in Romania.…

- Poli Timișoara a caștigat pentru a doua oara Cupa Romaniei, dupa 33 de ani de pauza! Banațenii au invins Steaua, in ultimul act, 31-27. Poli Timișoara a caștigat , la Focșani, a doua Cupa a Romaniei din istoria clubului de pe Bega, trecand in finala cu 31-27 de Steaua București. Victoria banațenilor…