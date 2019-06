Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuitori ai comunei Salciua, fii ai satului plecați in alte parți, membri ai Societații Cultural – Patriotice „Avram Iancu” din țara noastra ... The post FOTO: Un moț a deschis o biblioteca in propria gospodarie, intr-o localitate din inima Munților Apuseni appeared first on Ziarul Unirea .

- Cu prilejul implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” a fost inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș. Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” a fost inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș. Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul pentru…

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” s-a inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș – Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul pentru…

- Centrul pentru Politici Locale și Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” va invita sa participați la manifestarile care vor avea loc in data de 27 și 28 mai in orașul Abrud și Campeni, pentru a sarbatori 100 de ani de la prima vizita a Familiei Regale a…

- Saptamana trecuta s-a desfașurat intr-un local public din „Capitala Țarii Moților” Adunarea Generala a Societații Cultural – Patriotice „Avram Iancu” – filiala Campeni, una dintre cele mai mari și mai active organizații ale acestei societați. La eveniment au participat cateva zeci de membri ai acestei…