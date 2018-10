Scriitorul turc Burhan Sonmez: Nimeni nu e in siguranta in Turcia, doar o societate amnezica poate repeta aceleasi greseli

Stiri pe aceeasi tema

- Aldi, unul dintre cei mai mare retaileri din lume, a deschis o firma in tara noastra inca din 2007. A fost nevoie de zece ani pentu ca firma sa inceapa recrutarile pe piata locala, iar primele magazine vor fi deschise anul viitor, daca se respecta modelul aplicat in Italia. Aldi a intrat anul acesta…

- Au trecut 21 de zile de cand jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a disparut, dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul (Turcia) și nu a mai ieșit. De atunci, o unda de șoc strabate mediul de securitate internaționala. Din nou, miza petrolului Drama de la Istanbul nu va ramane fara efect,…

- – Cine este Visteon? Suntem tipii noi din oraș. Visteon este singura companie din lume specializata in doar in electronica destinata cabinei automobilului. In trecut ne ocupam cu o gama larga de produse pentru sectorul automotive, dar ne-am dat seama ca trebuie sa ne orientam…

- De regula, acidul folic este recomandat in primele luni de sarcina, insa nu mereu in cantitate suficienta. Lipsa acestui element inseamna defecte ale tubului neural la copii, care duc la boli grave, printre care spina bifida, iar in Marea Britanie sunt intalnite cele mai multe cazuri ale acestei boli…

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…

- Avantajele fiscale de care a beneficiat McDonald's in Luxemburg nu reprezinta incalcari ale legii, a stabilit Comisia Europeana, dupa o investigatie masiva demarata in 2015 impotriva celui mai mare lant de restaurante de tip fast-food din lume, transmite DPA. Neimpozitarea unor profituri ale McDonald's…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP. In iulie, Theresa May a prezentat o "Cartea alba" in care a propus,…

- Joi, 30 august, de la ora 20.00, We Singing Colors va urca pe scena Manufactura pentru a da startul unui nou sezon de concerte spectaculoase! Publicul timișorean este așteptat sa savureze piesele indie pop de pe noul lor material. „Anul acesta, We Singing Colors a lansat cel de-al…