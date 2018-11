Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- A semnat peste 30 de scenarii si a fost colaborator necreditat al unora ca „Indecent Proposal", „The Right Stuff" si „Good Will Hunting", dar si „The Last Action Hero", cu Arnold Schwarzenegger. Romanul sau din 1964 „Boys and Girls Together" nu i-a impresionat pe critici, dar a devenit primul bestseller…

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la varsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Compozitorul si muzicianul francez Francis Lai, specialist in muzica de film, a murit la varsta de 86 de ani. El este autorul coloanei sonore din filmele "Un homme et une femme" si "Love Story", pentru care a primit un premiu Oscar in 1970, scrie AFP, potrivit news.ro.Acordeonist si adept…

- Tragedia s-a petrecut pe strada Domneasca (in apropierea caminelor studentesti), in imprejurari care, cel putin deocamdata, nu au fost elucidate. Soferul era singur in masina. Baiatul era fiul unui cunoscut politist de la Rutiera din Galati.

- Filmul "Shoplifters", regizat de Hirokazu Kore-eda si premiat cu Palme d'Or la Cannes anul acesta, este propunerea Japoniei pentru o nominalizare la categoria "cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza" a premiilor Oscar 2019, scrie news.ro.Filmul, al carui scenariu este scris…

- Dramaturgul si scenaristul Neil Simon, care a stabilit un nou ton in comedie, prin piese ca „The Odd Couple” si „Barefoot in the Park”, scriitor premiat cu Pulitzer si Tony, a murit duminica, la varsta de 91 de ani.Citește și: ȘOC la cununia civila a lui Valentin Dragnea: Cine A LIPSIT de…

- Simon, nominalizat de patru ori la premiile Oscar si de 17 ori la Tony, recompensat cu trei astfel de trofee, a murit la New York din cauza unor complicatii pulmonare, potrivit The Hollywood Reporter. Cu o cariera de peste cinci decenii in care a scris mai mult de 40 de piese de teatru, multe dintre…