Scriitorul și magistratul Mihai Giugariu a murit Scriitorul și magistratul Mihai Giugariu a murit la varsta de 90 de ani și va fi inmormantat joi, la ora 13.00, la Cimitirul Iancu Nou-Balaneanu din București. Potrivit Editurii Compania, Mihai Giugariu s-a nascut pe 25 septembrie 1929, la Chișinau, din parinți romani. A absolvit cursurile Facultații de Drept din cadrul Universitații București in 1950, iar apoi a lucrat ca judecator la diferite instanțe. In 1997, Mihai Giugariu devine magistrat la Curtea Suprema de Justiție. A debutat literar cu o povestire, "Saptamana are șase zile", in 1966. A scris mai multe romane,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

