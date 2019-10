Stiri pe aceeasi tema

- La targul de carte din Goteborg, Suedia, reporterul cultural al ziarului Libertatea a discutat cu cel mai bine cotat scriitor roman in sfera publica internaționala, Mircea Cartarescu. Despre ofertele politice pe care le-a avut: “Am spus imi pare rau, dar nu e drumul meu, nu este pentru mine lucrul…

- Pentru a treia cursa la rand, Ferrari a caștigat – de data aceasta cu Sebastian Vettel plecat al treilea de pe grila. Germanul a utilizat strategia opririlor pentru a trece de coechipierul și ocupantul pole-position, Charles Leclerc, care a incheiat pe doi. Pilotul Red Bull, Max Verstappen a incheiat…

- Olympique Marseille s-a impus pe terenul celor de la AS Monaco, scor 4-3, la capatul unui meci nebun, cu multe rasturnari de scor. Echipa lui Leonardo Jardim a codus cu 2-0, dar pâna la pauza s-a vazut egalata. În partea secunda, oaspeții au punctat de doua ori în cinci minute și au…

- Scriitorul brazilian Paulo Coelho a prezentat scuze publice Frantei - "Iertati-ne, iertati-ne de o mie de ori!" - dupa insultele si cuvintele deloc diplomatice rostite la adresa acestei tari de presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, în timpul crizei

- Cu putin timp inaintea misteriosului accident rutier care i-a fost fatal, scriitorul si scenaristul Titus Popovici, care a facut parte timp de 24 de ani din Comitetul Central al Partidului Comunist Roman, a facut devaluiri importante despre nomenclatura si despre cei liderii care au condus tara noastra…

- Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile din mai multe tari sa declanseze cod rosu de canicula, relateaza AFP. In Franta, aproape toate regiunile sunt sub alerta de canicula. Un nou record de…

- Dupa ce in luna aprilie a.c anunța ca se va retrage din viața publica, Andrei Pleșu revine in prim plan cu un articol publicat in Dilema Veche. Scriitorul face o trecere in revista a ultimelor schimbari politice, pornind de la rezultatul alegerilor europarlamentare și continuand cu Congresul PSD…