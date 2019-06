Scriitorul italian Andrea Camilleri se afla in stare stabila, dar situatia este critica dupa ce luni a fost internat de urgenta la spital, ca urmare a unui stop cardiorespirator, relateaza miercuri ziarul spaniol ABC. Potrivit medicilor de la Spitalul Santo Spirito, starea sa este stabila, dar prognosticul este rezervat. El este sedat si respira cu ajutorul aparatelor, potrivit directorului departamentului de Cardiologie al spitalului, Roberto Ricci, care a precizat la o conferinta de presa ca se fac investigatii suplimentare in vederea unui tratament adecvat. Scriitorul in varsta de 93 de ani…