Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, in cursul acestei dimineți, pe DN7, in judetul Arad, iar un barbat a decedat, in timp ce altul a fost ranit grav. Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion…

- Doliu in muzica internationala! Rapperul canadian Jon James McMurray a decedat dupa ce a cazut de pe aripa unui avion aflat in zbor, in timpul filmarii unui videoclip, au anuntat marti impresarii cantaretului intr-un comunicat, potrivit AFP. Artistul in varsta de 33 de ani, cunoscut sub numele de Jon…

- Accident de motocicleta la Cațcau. Un motociclist in varsta de 70 de ani a decedat duminica dupa-masa in afara localitații clujene Cațcau. Bikerul a patruns cu motocicleta pe contrasens și s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, motociclistul a cazut pe asfalt, iar…

- Un fost primar al Buzaului, pe vremea caruia a fost reconstruit centrul orasului, a murit, sambata, la varsta de 87 de ani. Gheorghe Milu a condus orașul in perioada 1970-1978. Gheorghe Milu a fost primarul Buzaului timp de opt ani iar pe perioada mandatului sau orasul s-a schimbat radical. In perioada…

- El era grav bolnav de mai multe luni, insa a continuat sa-si exercite functia oficiala, in pofida oboselii vizibile si slabirii. Natura exacta a maladiei sale nu a fost dezvaluita. El face parte din cuplul conservator plasat la conducerea regimului in 2016, alaturi de premierul Nguyen Xuan Phuc. In…

- Desenatorul de presa Jean Laplace, care publica de mai multe decenii o seria de caricaturi intitulata ''jocul celor opt erori'' in ziare din lumea intreaga, a incetat din viata duminica, la varsta de 84 de ani, informeaza luni AFP. Desenator prolific, Jean Laplace a dus o existenta discreta,…

- Artistul american, Mac Miller, a fost gasit mort în propria locuinta din statul California, fiind suspectat ca ar fi suferit o supradoza de droguri, relateaza site-ul postului BBC.Rapperul, al carui nume real era Malcom James McCormick, a debutat pe scena de muzica rap în…