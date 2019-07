Stiri pe aceeasi tema

- Atacul armat s-a petrecut in jurul orei locale 14:00, intr-un restaurant din zona Capitalei Kurdistanului irakian. Initial, presa locala a anuntat ca sunt trei morti - toti oficialitati consulare. Ulterior, ministerul a confirma numai a unui singur diplomat. Autoritatile au incercuit…

- "Turcia, unul din cei mai importanti aliati NATO, o punte cruciala intre Europa si Orientul Mijlociu, a inceput procesul lent dar sigur de sinucidere strategica. In ciuda tuturor avertismentelor SUA si a nemultumirii aliatilor, presedintele Recep Tayyip Erdogan, un islamist cu accese autoritare,…

- Agentia a consultat un proiect de rezolutie care urmeaza sa fie discutat joi de reprezentantii statelor membre ale Uniunii, in vederea adoptarii la reuniunea de luni a ministrilor de externe."Avand in vedere activitatile ilegale de foraj continue si recente ale Turciei, (UE) decide sa suspende…

- Dupa examinarea declaratiilor facute in 2005 la televizor de Selahattin Demirtas, aflat in prezent in detentie si a carui eliberare a fost solicitata zadarnic toamna trecuta de CEDO, instanta de la Strasbourg "estimeaza ca, luate in ansamblu, aceste declaratii nu pot fi considerate ca reprezentand…

- Turcia a adoptat o lege care reduce la jumatate, de la 12 la 6 luni, perioada serviciului militar obligatoriu si prevede totodata posibilitatea unei scutiri in schimbul unei sume de bani. In acord cu noua lege, votata marti in Parlament si promulgata miercuri prin decret prezidential, cel putin 130.000…

- Donald Trump si Emmanuel Macron, care au pozitii divergente cu privire la Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, denuntat de Washington, au afisat o anumita unitate joi, exprimandu-si speranta unei reluari a negocierilor, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Se reiau…

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi ca autoritatile au incalcat drepturile a doi jurnalisti care l-au criticat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan si au fost trimisi la inchisoare dupa presupusul puci din vara lui 2016.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au cerut marti seara, dupa o conversatie telefonica, instituirea unui armistitiu in Libia, anunta Kremlinul, conform agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax.