Scriitorul austriac Peter Handke, desemnat joi laureat al premiului Nobel pentru Literatura pe anul 2019, a declarat ca a fost "surprins" de primirea acestui premiu, decizie pe care a numit-o "foarte curajoasa", avand in vedere "toate disensiunile" provocate de opera si angajamentele sale, relateaza AFP. 'Dupa toate disensiunile (...), am fost surprins. Acest gen de decizie este foarte curajos din partea Academiei suedeze', a declarat el pentru presa, in fata locuintei sale din Chaville, in regiunea pariziana. Autor controversat, Peter Handke a cerut in cursul carierei sale "desfiintarea"…