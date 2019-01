Scriitorul argentinian Patricio Pron, laureat al Premiului Alfaguara pentru Roman 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, a felicitat echipa River Plate pentru castigarea Cupei Libertadores la fotbal, in fata "eternei rivale" Boca Juniors, salutand totodata "spectacolul emotionant" oferit de jucatori si de suporterii celor doua cluburi pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.…

- Clubul River Plate a respins decizia de programare a returului finalei Copei Libertadores pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid, dupa ce meciul cu Boca Juniors a fost amanat din cauza violentelor fanilor, relateaza Reuters. Mansa a doua a finalei urma sa se joace pe arena Monumental…

- Administratia de la Madrid a ajuns la un acord cu reprezentantii Uniunii Europene in ceea ce priveste statutul provinciei britanice Gibraltar, oferind astfel asigurari ca summitul UE pe tema acordului Brexit programat duminica va avea loc, relateaza Reuters.

- Dupa ce a cantat-o pentru prima oara in cadrul evenimentului de lansare Cat Music Spain din Madrid, Elena lanseaza „Lalla”, un featuring cu Absolute. Single-ul a fost deja ascultat in premiera la Maxima FM, radioul dance numarul 1 din Spania. „Lalla”, o piesa care iți va ramane intiparita in minte,…

- Calin Popescu Tariceanu si-a anulat participarea la congresul ALDE european,care are loc la Madrid. Decizia vine in urma aparitiei dosarului DNA, in care liderul ALDE este acuzat ca a luat mita de 800.000 de dolari de la o firma austriaca, au declarat surse din interiorul partidului pentru MEDIAFAX.

- Scriitorul francez Nicolas Mathieu (40 de ani) a fost distins miercuri cu prestigiosul Premiu Goncourt pe anul 2018, pentru romanul sau 'Leurs enfants apres eux', despre visurile tineretii ale unui grup de adolescenti de-a lungul a patru vacante de vara in anii '90, relateaza EFE. Reuniti…

- Scriitorul mexican Adolfo Castanon a fost distins cu Premiul International Alfonso Reyes pe anul 2018, pentru ampla sa traiectorie in diferite genuri literare si pentru a fi raspandit cultura umanistica universala, a informat luni Institutul National de Belle Arte (INBA), citat de EFE. "Juriul a decis…

- Tot felul de comentarii pe seama ieșirii nervoase a lui Dragnea de la o „ciocnire” cu presa, in care haita baieților și fetelor cu microfoane l-a incolțit din nou cu tot felul de intrebari (afirmații) idioate (cele inteligente nu sunt la preț prin redacții) STOP Haituit ca niciun alt personaj public…