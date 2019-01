Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german va finanta un institut de cercetare care va oferi firmelor din Germania know-how-ul necesar pentru a pune la punct celule de baterii pentru autovehiculele electrice si a putea concura cu producatorii asiatici care in prezent domina aceasta industrie, a declarat miercuri ministrul…

- Scriitorul argentinian Patricio Pron a fost distins miercuri la Madrid cu Premiul Alfaguara pentru Roman 2019, acordat pentru cartea sa 'Manana tendremos otros nombres', potrivit unei decizii a juriului citate de EFE. Prestigiosul premiu literar este dotat cu suma de 175.000 de…

- Doi tineri din Cetate, judetul Dolj, au fost retinuti de politisti, dupa ce au sustras banii de la o agentie de pariuri si apoi au incercat sa insceneze o talharie pentru a-i induce in eroare pe anchetatori, potrivit agerpres.ro.

- Cheltuielile sociale publice au reprezentat anul trecut 31,2% din PIB-ul Frantei, care ramane de departe cea mai generoasa tara bogata din acest punct de vedere, potrivit unui studiu publicat miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Ministerul de Externe al Rusiei a cerut miercuri Israelului sa inceteze atacurile asupra teritoriului sirian, dupa ce au aparut informatii ca peste 20 de persoane au fost ucise in urma raidurilor aeriene efectuate in noaptea de duminica spre luni, informeaza dpa si TASS, potrivit agerpres.ro.

- Angajarea personalului calificat in industria metalurgica, mai ales a muncitorilor calificati, este din ce in ce mai greu de asigurat, sustin reprezentantii producatorului de aluminiu Alro Slatina, care au anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca printr-o investitie in cercetare-dezvoltare,…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in crestere, dupa ce o serie de mari companii precum IBM, United Technologies si Procter & Gamble au raportat rezultate trimestriale peste asteptari, potrivit agerpres.ro.

- Parlamentul Letoniei l-a confirmat miercuri ca premier pe Krisjanis Karins, reprezentant al partidului de centru-dreapta Noua Unitate, punand astfel capat blocajului politic de dupa alegerile din octombrie anul trecut, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.