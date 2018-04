Stiri pe aceeasi tema

- In a treia etapa a returului Diviziei Nationale de Seniori la rugby, RC Barlad s-a impus, in deplasare, pe terenul celor de la RCM Galati, cu scorul de 26-18. A fost o victorie in care rugbistii antrenati de profesorul Ioan Harnagea au inscris patru eseuri, dintre care trei au fost transformate. De…

- Prima seara la „The Four – Cei 4“ a adus emotii pentru challengeri si a marcat si primele dueluri. In timp ce Anastasia a reusit sa isi blocheze scaunul, un cantaret cunoscut si-a facut loc pe cel ocupat pana acum de Angelo Simonica.

- APROAPE FALIMENTARI… Partidul National Liberal atrage atentia asupra pericolului in care se afla Romania, in acest moment, dupa ce au fost prezentate cifrele legate de executia bugetului general consolidat. Nelu Tataru, presedintele organizatiei judetene Vaslui a PNL, sustine ca trebuie atrase fonduri…

- Este vorba despre colectionarul Petru Costin, care aduce in fata publicului oradean 90 de icoane din secolele XVII-XIX in cadrul expozitiei vernisate maine seara la Complexul Cultural din cadrul Muzeului Orasului Oradea. Evenimentul a fost organizat de Primaria Municipiului Oradea –…

- NOUTATE Sambata, 31 martie, orele 11.00, la Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, are loc vernisajul expozitiei Biserici si Manastiri, colaje din paie, realizate de artistul Ion Ionita din Ploiesti, membru al Centrului Judetean de Cultura Prahova. La sfarsitul acestei saptamani – mai precis duminica,…

- Eleva de un liceu din Barlad, care a facut o gafa de proporții la Balul Bobocilor dun 2016 a ajuns vedeta pe internet peste noapte, dupa ce Mihai Bendeac, alaturi de mulți internauți au distribuit un video cu greșeala de i-a aduc popularitatea in mediul virtual.

- Cea mai mare parte din paguba in bugetul asigurarilor sociale și de șomaj (113.819 lei) a fost produsa de 44 de șomeri care s-au angajat, dar nu au anunțat Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui, incasand și salariu și indemnizația de șomaj. Alți 41 de șomeri au ramas datori…

- Reprezentanța Vaslui a USR și-a asumat o obligație morala: sa puna la punct in acest an detaliile organizatorice pentru lansarea la finele lui 2018, anul centenarului Marii Uniri, a concursului național de critica și istorie literara ”Nicolae Milescu Spatarul”. Zestrea culturala a județului s-ar putea…

- Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui și Școala Gimnaziala nr. 1 Zorleni se vor lupta pentru titlul județean la Olimpiada Gimnaziilor la handbal baieți. Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui (prof. Cristi Enache) a caștigat faza județeana a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal urban, trecand de Școala ”George Tutoveanu”…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Buzatu , stilist specializat in vestimentatia masculina (n. 1977); Alin Blei , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1982); Carmen Gabriela Alexandrescu , critic literar (n. 1962); Casian Craciun , episcopul Dunarii de Jos (n. 1955);…

- Andi Vasluianu are toate motivele sa fie fericit: familia sa s-a inmulțit cu inca un membru, soția sa Laura Fierascu dand naștere unui baiețel. Venirea pe lume a lui Toma se intampla la cinci ani dupa sora sa mai mare, Maia. Emoționat, proaspatul tatic s-a grabit sa posteze o fotografie cu nou-nascutul…

- Copilaria ei este rupta in doua parti: muzica ungureasca si Queen fara oprire. Si fiinta ei se lupta cu pasiunea si ratiunea, temperamentul vulcanic si nevoia de echilibru. Aceasta bataie "pe viata si pe iubire" ii inspira versuri si muzica. Si asa talentul i-a adus succesul: castigarea Vocii Romaniei.…

- Este vorba despre Coroiesti (comuna situata la 25 kilometri de Barlad), Pochidia (25 kilometri de Barlad) si Malusteni (34 kilometri de Barlad). Prefectul judetului, Eduard Popica, spune ca face demersuri, alaturi de Directia de Sanatate Publica si Casa Judeteana de Sanatate, pentru a gasi solutii sa…

- Sambata, 17 martie a.c., ora 13.30, va avea loc la Sala de lectura a Bibliotecii Bucovinei intalnirea dintre conducerea Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din Romania și membrii Reprezentanței Suceava a aceluiași for. Va fi prezent inclusiv președintele Filialei Iași a USR, Cassian Maria ...

- Școlile ”Mihai Eminescu” Vaslui și ”Ștefan Ciubotarașu” Lipovaț au caștigat fazele județene ale Olimpiadei Sportului Școlar la fotbal baieți – invațamantul primar. Salile de sport de la Școala ”Elena Cuza” și Liceul cu Program Sportiv Vaslui au gazduit faza județeana a Olimpiadei Sportului Școlar la…

- SUCCES… Doi elevi din Vaslui si doi din Barlad vor reprezenta judetul la faza nationala a Olimpiadei “Stiintele Pamantului”. Este vorba despre Ailioaiei Tudor Calin si Bordeianu Andrei, ambii de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, precum si despre Stoian Catalin si Munteanu Andu Florin,…

- ULTIMA ORA…In aceasta dimineata Ghiorghita Pavaloaia, seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost luat cu ambulanta chiar de la serviciu. Acestuia i s-a facut rau dintr-o data iar subalternii sai au sunat imediat la ambulanta. Ghiorghita Pavaloaia a suferit un atac cerebral. La fata locului a…

- Un elev a fost ranit in atelierul unui liceu din Barlad, județul Vaslui. Adolescentul de 17 ani a ajuns in stare grava la o clinica din Iași, dupa ce a lovit puternic in zona capului de o pila de pe bancul de lucru, in timpul orei de practica. Incidentul a avut loc, marți, la Colegiul Tehnologic „Al.…

- Grație rezultatelor foarte bune obținute anul trecut la olimpiada naționala de fizica, pentru actuala ediție județului Vaslui i-au fost alocate 12 locuri. In urma etapei județene, desfașurate pe 24 februarie, la Liceul „Ștefan Procopiu”, s-au calificat pentru naționala șapte elevi din Vaslui, doi din…

- Nikolas Cruz, tanarul de 19 ani acuzat ca a omorat 17 liceeni, intr-un atac armat care a avut loc la un liceu din Florida, a avut o copilarie și o adolescența nefericite, marcate de numeroase episoade traumatizante.

- Primarul Dumitru Boroș, considera ca soluția este transformarea in spital modular. „Daca nici de cand am venit eu nu s-au dat bani la spital, inseamna ca nu s-au mai dat niciodata! Numai in 2017, s-au alocat aproape cinci milioane de lei pentru Spitalul «Elena Beldiman» Barlad, care a fost ingenuncheat.…

- Acum cateva zile, clinica Recumed a redeschis cabinetul de oncologie, grație colaborarii demarate cu medicul specialist Ștefania Apetrei. De la 1 aprilie, va fi deschis și Spitalul Clinic de Oncologie și Ingrijiri Paliative sub brandul Recumed, o completare fireasca a gamei de servicii medicale disponibile…

- „Scurtcircuit”, cel mai nou film al lui Catalin Saizescu, bazat pe tragedia de la Maternitatea Giulești, va fi proiectat sambata seara la Cinema „Victoria” Barlad, in prezența echipei de realizatori. Cea mai recenta pelicula a lui Catalin Saizescu, „Scurtcircuit”, va avea o premiera de gala la Cinematograful…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bartolomeu Constantin Savoiu , Mare Maestru al MLNUR (n. 1945); Constantin Lacatusu , geolog, alpinist, primul roman care a escaladat Everestul (n. 1961); Ioan Rus , politician PSD, f. ministru (n .1955); Ludovic Abitei , f. deputat PRM de Suceava (n. 1952);…

- Reprezentantii cooperativei agricole „Tara Mea” anunta ca in urmatoarele doua luni vor deschide o fabric de lactate la Barlad, in urma unei investitii de 7 milioane de euro, urmand ca alte doua milioane de euro sa fie alocate pentru modernizariarea fabricilor similare de la Berca si Arad.

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat. Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata . Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus…

- SPRIJIN…Dupa Marko Ljubinkovic, un alt jucator care a cunoscut cele mai mari satisfactii sportive la Vaslui sustine proiectul “galben-verde” al Asociației Sportive a Suporterilor Fotbal Club Vaslui. Este vorba despre vasluianul Ionut Balaur, care in prezent e legitimat la FC Voluntari, ocupanta locului…

- Organizatia „Salvati Copiii” Romania continua si in 2018 campania de promovare pentru redirectionarea a 2% din impozitul anual pe venit si ii invita pe contribuabili sa ii fie alaturi in demersul de a dota maternitatile din Romania cu aparatura de ultima generatie, in scopul de a asigura asistenta…

- Anul trecut, medicii de specialitate din Vaslui, Barlad și Huși au depistat 1.259 de cazuri noi de “boala zaharului”. Tot mai multe persoane din județ sunt diagnosticate cu diabet zaharat, o boala care face ravagii, mai ales ca poate duce la complicații foarte grave. Pe parcursul anului trecut, medicii…

- Semnele sunt vizibile de mai mult timp, dar autoritațile locale par a nu le vedea. Asta in condițiile in care o parte din chiriile incasate de la acești locatari ajunge in bugetul local, pentru a fi direcționata tocmai catre investiții pentru blocurile ANL. Primaria se plange ca nu are bani și cu siguranța…

- SCHIMBARI… Un nou proiect de lege va obliga autoritatile locale sa ofere cetatenilor doua variante de tarife pentru gestionarea deseurilor municipale. Primariile din Vaslui, Barlad, Husi, Murgeni si Negresti vor fi nevoite sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de…

- COMPETITIE… Juniorii nascuti in anul 2009 de la LPS Vaslui, antrenati de Ionut Chiochiu, au avut o comportare onorabila la editia din acest an a turneului international “Brasov Indoor Cup”. Gruparea vasluiana a inregistrat doua victorii si o infrangere in faza grupelor, ratand “la mustata” calificarea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alina Bercu , pianista (n. 1990); Catalin Zanfir , sociolog, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1941); Ciprian Tatarusanu , fotbalist (n. 1986); Constanta Calinescu , scriitoare (n. 1941); Daniel Rednic , f. jucator de fotbal (n. 1978); Prof. Dorin…

- Vineri, 26 ianuarie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” al județului Vaslui s-a desfașurat evaluarea anuala a activitații pe anul 2017. Alaturi de conducerea ISU Vaslui, la manifestarea solemna au fost prezenți subprefectul județului, Mircea Gologan, reprezentanți…

- Acesta ar trebui sa fie un mare semnal de alarma, criza in handbalul juvenil manifestandu-se tocmai intr-un sport, decretat national, intr-un sport- printre ultimele- in care Romania conteaza in plan mondial. Semnalul de alarma este cu atat mai puternic cu cat structurile a trei din cele patru echipe…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- Duminica, 28 ianuarie 2018, ora 11:00, Muzeul „Vasile Parvan” va invita sa participați la vernisarea expoziției de arta virtuala „MAGIA PUNCTULUI” a artistului Victor FOCA (membru al U. A. P. R. și A. I. A. P.) Interesant, dar nu unic este faptul la inceputul carierei acesta a abordat cu caldura și…

- Muzeul Olteniei Craiova, Sectia de Istorie-Arheologie, lanseaza, incepand cu data de 25 ianuarie, Campania “Copilaria in comunism”, prin intermediul careia invita doljenii sa doneze sau sa imprumute temporar instituției muzeale obiecte din perioada comunista (1948-1989), in scopul imbogatirii patrimoniului…

- Film premiat la TIFF 2017, pe marile ecrane din Cluj Uneori o premisa simpla duce la rezultate profunde. Așa se intampla in cazul filmului „Gloria”, producția regizata de Kristina Grozeva și Petar Valchanov, care a caștigat și Mențiunea speciala a Juriului in cadrul Festivalului Internațional de Film…

- Dupa mai bine de trei ani și jumatate de la emiterea normelor metodologice privind modul in care pot fi cumparate apartamentele ANL de catre chiriași, doar 55 de locuințe dintre cele 743 existente in tot județul au fost scoase la vanzare, iar alte zece au fost deja vandute. Toate sunt din municipiul…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- JOACA DE-A PREMIERUL… Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, merge astazi la sedinta Comitetului Executiv National, cu mandat clar din partea primarilor din judet: demisia lui Tudose si, cel mai probabil, sustinerea lui Paul Stanescu, actualul vice-premier, pentru postul de prim-ministru. De altfel,…

- ‘Exista numeroase cazuri in care persoane cu handicap, a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural – anatomice ireversibile, si care nu pot urma programe de recuperare, sunt nevoite sa revina la evaluare in orasul resedinta de judet. Dincolo de aspectul financiar, stiut fiind…

- Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, prin intermediul bibliotecarului Geta Modiga, ne invita sa fim impreuna la manifestarile „ZILELE EMINESCU”… Sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 11:30, se desfasoara manifestarea cu tema Carti noi in colectia Eminesciana – aparute la Editura Junimea din Iasi. In…

- LUCRARI…Vesti bune pentru judetul Vaslui, venite tocmai de la Ministrul delegat al Fondurilor Europene. Drumul strategic Barlad – Laza – Codaesti a primit confirmarea finantarii pentru reabilitare si modernizare, dupa ce in ultimul an Consiliul Judetean Vaslui a refacut documentatia de mai multe ori.…

- CREDINTA… Sute de vasluieni au luat parte la slujba Botezului Domnului, de la Biserica “Sf. Pentru și Pavel” din municipiul Vaslui. Aghiasma mare, sfințita in aceasta zi, are puteri tamaduitoare, spun preoții, iar credincioșii au venit in numar mare, pentru a lua acasa apa binecuvantata a Bobotezei.…

- Cotidianul: Uniunea Scriitorilor este azi in legalitate? Cristian Teodorescu: Daca ma intrebati despre Uniunea peste care N. Manolescu se considera președinte, nu e in legalitate. De altfel, nici N. Manolescu nu e recunoscut legal ca președinte al Uniunii și nici USR. Din acest motiv, Grupul de Reforma…