Stiri pe aceeasi tema

- Piesele lui Michael Jackson au fost eliminate din playlist-urile postului BBC Radio 2. Decizia a fost luata dupa ce Channel 4 a anuntat ca va difuza „Leaving Neverland“, un documentar despre copiii pe care i-ar fi abuzat regele muzicii pop.

- Piesele lui Michael Jackson au fost eliminate din playlist-urile postului BBC Radio 2. Decizia a fost luata dupa ce Channel 4 a anuntat ca va difuza „Leaving Neverland“, un documentar despre copiii pe care i-ar fi abuzat regele muzicii pop.

- Sofia i-a retras cetatenia bulgara milionarului rus in domeniul telecomunicatiilor, Serghei Adoniev, din cauza unei condamnari vechi de 20 de ani in Statele Unite pentru frauda, a informat miercuri Ministerul Justitiei din Bulgaria, scrie agerpres.ro.

- Dupa doua luni de detentie in Japonia, fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte un dispozitiv electronic pentru glezna, in incercarea de a convinge Tribunalul din Tokyo sa-l elibereze pe cautiune. Purtarea unui astfel de aparat pentru urmarire e intalnita mai ales in Statele Unite si nu este…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…