Stiri pe aceeasi tema

- Anna Burns a devenit prima autoare din Irlanda de Nord care castiga premiul Man Booker, in valoare de 50.000 de lire sterline, pentru romanul sau Milkman, o lucrare care vorbeste despre o tanara hartuita de un barbat influent.

- Sase aspiranti, patru femei si doi barbati, sunt marti in competitie pentru a castiga prestigiosul premiu literar Man Booker Prize 2018, care recompenseaza cel mai bun roman al anului scris in engleza si publicat in Marea Britanie, relateaza EFE. Anna Burns, Daisy Johnson, Robin Robertson…

- Anna Burns, Daisy Johnson, Robin Robertson din Marea Britanie, Rachel Kushner si Richard Powers din Statele Unite, si Esi Edugyan (Canada) sunt cei sase autori inclusi, joi, pe lista scurta a Man Booker Prize pentru Fictiune 2018, care are o valoare de 50.000 de lire sterline, informeaza news.ro."Milkman”…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Canada planuieste sa ceara ajutorul a doi dintre aliatii sai, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite, pentru a rezolva disputa cu Arabia Saudita, in contextul in care reprezentantii Statele Unite au declarat ca nu se vor implica in problema, relateaza Reuters, potrivit mediafax.

- Canada planuieste sa ceara ajutorul a doi dintre aliatii sai, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite, pentru a rezolva disputa cu Arabia Saudita, in contextul in care reprezentantii Statele Unite au declarat ca nu se vor implica in problema, relateaza Reuters.

- 55% dintre romani si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel international de catre Bestjobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, si The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume.Cei…