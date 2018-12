Margaret Atwood a avertizat ca in Statele Unite ar putea urma o ''Revolutie Franceza'' in cazul in care sistemul politic nu se va schimba, relateaza marti Press Association.



Autoarea canadiana este semnatara romanului ''The Handmaid's Tale'', o distopie aparuta in 1985 a carei actiune se petrece intr-un viitor apropiat in care un regim totalitarist a rasturnat guvernul Statelor Unite. Opera, adaptata intr-un serial de televiziune aclamat de critici, avand-o in distributie pe Elisabeth Moss, prezinta o lume in care femeile sunt aservite barbatilor.

…