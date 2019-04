Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul american Scott Speer, celebru pentru filmul "Step Up Revolution", a fost arestat pentru incendierea locuinței, dupa ce a avut o disputa violenta cu soția sa, pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Surse din poliție au declarat pentru tmz.com ca regizorul…

- Tatal din județul Galați care s-a filmat in timp ce iși batea cu bestialitate cei doi copii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Mama micuților a publicat doua mesaje incredibile pe internet.

- Apar detalii infioratoare in cazul crimei din Capitala. Femeia care a fost ucisa ieri era in plin proces de divorț și avea un ordin de restricție impotriva soțului, principalul suspect in acest caz. Ordinul a expirat insa chiar in ziua crimei.

- Luni seara, politistii Sectiei 11 au fost sesizati referitor la un incendiu izbucnit intr-un apartament aflat in zona de competenta. La fata locului au ajuns mai multi agenti de siguranta publica si un echipaj SMURD, care au reusit sa patrunda in apartament si au gasit in interior doua persoane, sot…

- Un roman de 46 de ani din Italia a fost arestat dupa ce și-a batut soția și fiica in mod repetat. Romanul a mai fost arestat de polițiștii italieni in 2017 și 2018, dupa ce și-a lovit so?...

- GOLAN ARESTAT… Politistii barladeni au retinut un barbat de 43 de ani, din municipiul Barlad, Remus Catalin Munteanu, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Ieri, judecatorii barladeni l-au arestat pentru 30 de zile. Si asta pentru ca individul si-a talharit sotia in perioada in care…

- Potrivit Politiei Judetene Harghita, in ultimele trei saptamani politistii l-au cautat pe autorul unei talharii comise asupra unor batrani din orasul Cristuru Secuiesc. Barbatul, in varsta de 34 de ani, din comuna Simonesti, a fost prins in municipiul Brasov, iar duminica, la propunerea procurorului…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, cu antecedente penale, din Campulung Muscel, a fost arestat preventiv, dupa ce a batut si violat o femeie de 68 de ani. Barbatul crezuse ca scapa fugind in strainatate, dar s-a inselat.