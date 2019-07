Scotland Yard a anunțat că a fost atacat informatic Vineri seara, o serie de mesaje neautorizate, inclusiv unul care solicita eliberarea artistului rap Digga D, au fost trimise de pe contul de Twitter al institutiei, @metpoliceuk, care are peste un milion de followeri.



Potrivit fortelor de securitate, tweeturile, care au fost deja sterse, contineau un limbaj ofensator, iar mai multe persoane au fost mentionate, printre care rapperul britanic.



Un responsabil al Scotland Yard, Roy Smith, a confirmat accesarea neautorizata a contului de Twitter si a facut apel sa fie ignorate orice mesaje pana cand contul se va afla din nou sub… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

