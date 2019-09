Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. "Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat Nicola Sturgeon, citata de publicatiile Frankfurter Allgemeine Zeitung si Der Spiegel.

"In acest moment, este dificil de vazut cum va reusi premierul britanic Boris Johnson sa ajunga la un acord cu UE care sa aiba si majoritate in Camera Comunelor", a precizat Sturgeon.

Guvernul…