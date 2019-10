Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a debutat cu dreptul la turneul final din Japonia, câstigând sâmbata, la Yokohama, primul meci din Grupa B, contra Africii de Sud, cu 23-13 (17-3), potrivit Agerpres.Desi au fost supusi în special în…

- Nici macar cei mai militanți dintre deputații britanici nu au îndraznit sa mai creada. Și totuși, miercuri, 11 septembrie, judecatorii Curții Supreme din Edinburgh, cea mai înalta instanța din Scoția, le-au dat dreptate, considerând ca suspendarea, timp de cinci saptamâni, a…

- Echipa de rugby a Irlandei a invins Tara Galilor cu 19-10 (7-10), in ultimul sau meci de pregatire inainte de Cupa Mondiala din Japonia (20 septembrie - 2 noiembrie), si de luni va prelua sefia in clasamentul mondial al natiunilor al World Rugby, relateaza AFP. Tara Galilor a urcat in pozitia de lider…

- Odata cu apropierea termenului de încetare a statutului de membru al Marii Britanii în UE, numarul cetatenilor Uniunii Europene care au solicitat permis de sedere permanenta în Regatul Unit a depasit un milion. Potrivit unui comunicat dat publicitatii joi de Ministerul britanic de…

- Sondajul, prima ancheta sociologica de amploare pe acest subiect dupa martie 2017, arata ca 46% dintre cei 1.019 scotieni chestionati ar vota pentru independenta si 43% impotriva acesteia. Daca nu sunt luate in considerare persoanele care nu ar merge la vot si cele care au raspuns ca nu…

- ''Ceea ce dorim este sa spunem absolut clar ca 'plasa de siguranta' nu este buna, este moarta, trebuie sa se renunte la ea. Dar exista perspective pentru a finaliza un nou acord. Ceea ce vrem este sa construim un nou parteneriat cu toate lucrurile care conteaza pentru noi - cooperare privind apararea,…

- Lidera Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, l-a avertizat pe noul premier britanic Boris Johnson ca va continua pregatirile pentru organizarea unui nou referendum asupra independentei Scotiei, intrucat planurile Londrei privind Brexitul vor afecta negativ economia scotiana. "Acum…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, va anunta obiectivul guvernului saptamana viitoare, cand va prezenta un "plan verde" privind importanta preventiei. Fumatul ramane principala cauza a cancerului care poate fi prevenita in Marea Britanie, in pofida injumatatirii numarului de fumatori in…