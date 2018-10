Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema serioasa pentru Scoția pentru care singura soluție este independența acesteia fața de Regatul Unit, a spus marți Nicola Sturgeon catre Partidul Național Scoțioan, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- Peste 20.000 de persoane au manifestat sambata la Edinburgh pentru independenta Scotiei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Manifestantii au fost mai numerosi insa cu prilejul mars in urma cu sase luni, au notat observatorii. Foto: (c) Russell Cheyne / REUTERS Premierul Nicola Sturgeon,…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un compromis in privinta Brexitului, scrie Reuters conform News.ro . „Desi inteleg logica negocierilor, raman convins ca un compromis, care ar fi bun pentru toata lumea, inca…

- Sustinatorii Brexit-ului care pledeaza pentru o ruptura totala de Uniunea Europeana au lansat in Marea Britanie o campanie nationala pentru a incerca s-o forteze pe sefa guvernului de la Londra, Theresa May, sa renunte la planul ei privind Brexit-ul, transmite marti agentia Reuters preluata de Agerpres. …

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea determina opinia publica din Scotia sa voteze in favoarea independentei fata de Marea Britanie, a aratat un nou sondaj de opinie, relateaza Reuters.