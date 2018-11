Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, pare a avea un rol tot mai important, asumat și oficial, ca membru al Guvernului. In timpul intalnirii bilaterale din Turcia, Valcov a fost așezat la aceeași masa cu premierul și miniștrii Guvernului Romaniei, in ciuda problemelor penale pe…

- Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu’’ din Campia Turzii si Colegiul de Muzica ,,Sigismund Toduta’’, din Cluj-Napoca au participat la cea de a doua ediție a programului educativ ,,Școli – Ambasador ale Parlamentului European,, dedicat elevilor din invațamantul liceal de toate tipurile. Proiectul a fost…

- In zilele de 19 și 20 septembrie, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica Dolj și cu sprijinul de specialitate al Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, polițiștii de ordine publica doljeni au efectuat activitați de prevenire a delicvenței juvenile ...

- Și in acest an se pare ca autoritațile au fost luate prin surprindere de inceperea anului școlar. In timp ce 2,9 milioane de elevi au inceput astazi școala, statisticile sunt triste si arata faptul ca unitatile de invatamant din toata tara sunt nepregatite din punct de vedere al autorizatiilor pentru…

- Noul an scolar va debuta luni, 10 septembrie, pentru zeci de mii de elevi gorjeni. Primarul Marcel Romanescu va participa la festivitatile organizate de doua unitati de invatamant din Targu Jiu. La ora 08:15, Romanescu va deschide o...

- Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia și Colegiul Tehnic din Aiud au fost „retrogradate” printr-o decizie a Inspectoratului Școlar Alba, in baza unui ordin al ministrului “Pamblica”. Este cadoul PSD…

- Hoteluri, unitațile de invațamant, biserici, primarii, magazine și stadioane. Toate au primit vizita pompierilor teleormaneni. Aceștia vor sa previna situațiile de urgența și gestionarea operativa a evenimentelor care pun in pericol viața semenilor sau bunurile materiale ale acestora. Saptamana trecuta,…

- Trenul Orient Express a avut probleme cu locomotiva și a acumulat intarziere mare in timpul traversarii țarii noastre in lungul sau drum dintre Paris și Istanbul. Restricțiile de viteza, defecțiunile aparute la locomotiva, dar și lucrarile care nu se mai termina, sau nu se fac deloc, au lungit mult…