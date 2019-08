Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire (circa 1,2 miliarde de euro)…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat marti, la Londra, speranta ca SUA vor reinnoi un ''acord comercial foarte, foarte substantial'' cu Regatul Unit dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana, transmit Reuters, AFP si dpa. In cadrul unei dezbateri co-prezidate…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a primit luni la Palatul Buckingham pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Presedintele american si sotia sa, Melania, au sosit la palat cu elicopterul si au aterizat in gradina din spate. Inainte de a se intalni…

- Sajid Javid, ministrul britanic de Interne, a anunțat joi ca, din cele circa 3 milioane de resortisanti proveniți din țari ale UE, peste 750.000 au facut demersuri pentru a continua, dupa Brexit, sa traiasca in Regatul Unit. Majoritari sunt polonezii, romanii și italienii. Autoritațile britanice, informeaza…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, intr-o zi de vineri. Theresa May a cedat, astfel, apelurilor venite din partea formaţiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care să încerce să depăşească…

- Regatul Unit organizeaza joi alegeri pentru Parlamentul European, un scrutin care ar urma sa ilustreze frustrarea in crestere de ambele parti ale divizarii provocate de Brexit, la aproape trei ani dupa ce tara s-a pronuntat pentru iesirea din Uniunea Europeana, comenteaza miercuri Reuters, potrivit…