Scos in viata dupa ce a ramas sub un TIR. Cricul a cedat Un tanar a trecut printr-o experienta dramatica, dupa ce cricul pe care il montase pe autotrenul pe care il repara, marti, in apropierea DN 7, a cedat, iar mastodontul a cazut peste el. In ajutorul barbatului de 32 de ani au fost chemati pompierii si echipe de descarcerare, echipate pentru interventii dificile, care au facut […] Scos in viata dupa ce a ramas sub un TIR. Cricul a cedat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

