- Actorul Leonardo Di Caprio si regizorul Martin Scorsese oficial fac echipa din nou pentru adaptarea "Killers of the Flower Moon", bestseller-ul The New York Times scris de David Grann, anunta Variety.

- Filmarile pentru un lungmetraj despre cei 12 copii si antrenorul lor care au ramas blocati in pestera Tham Luang din nordul Thailandei peste doua saptamani, in luna iunie, vor debuta in noiembrie, potrivit deadline.com.

- Actrita Carrie Fisher va aparea in rolul care a consacrat-o, cel al printesei Leia si in urmatorul film al seriei "Star Wars", conform unui anunt facut recent de studiourile Disney, desi a incetat din viata la sfarsitul anului 2016, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Regizorul J.J. Abrams va folosi…

