Scorpions Fury la Brasov: 1.800 de militari fac exercitii in caz de atac asupra unei tari NATO

- Aproximativ 1.800 de militari romani și straini, cu 250 de mijloace tehnice, participa la exercițiul multinațional SCORPIONS FURY 18 (SCFY18) ce se desfașoara, in perioada 5-16 noiembrie, in Centrul Național de Instruire Intrunita din localitatea Cincu, județul Brașov. SCFY18 are ca obiectiv evaluarea…

- Comertul online in Romania a crescut cu 30%, in 2018 fata de anul anterior, pana la valoarea 3,6 miliarde de euro, in timp ce numarul magazinelor active pe acest segment s-a dublat, ajungand la 14.000, arata datele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), prezentate marti. In acest context,…

- Buffer-ul (rezerva de valuta) de la Ministerul Finantelor Publice (MFP) a crescut cu 25%-27%, intre inceputul acestui an si inceputul lunii septembrie, reiese dintr-o declaratie facuta joi de Eugen Teodorovici, ministrul de resort. "Auzeam vorbindu-se, in spatiul public, ca acel buffer, acel…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu exista date ca ar urma o criza economica pentru Romania, care este o tara stabila macroeconomic. Teodorovici a sustinut ca datoria publica a Romaniei este la un nivel foarte scazut. "Sunt peste 15 state europene care au peste…

- Un membru al Congresului SUA, reprezentant republican al statului California, si sotia sa au fost inculpati marti de un juriu federal, care i-a acuzat ca au deturnat 250.000 de dolari din fondurile de campanie electorala. Duncan si Margaret Hunter sunt acuzati ca au delapidat bani timp de…

- Jandarmii au prezentat luni armele si munitia folosite in timpul interventiei din Piata Victoriei, la protestul diasporei din 10 august. Un subofiter a aratat in poligonul Jandarmeriei cum functioneaza armamentul si a insistat ca gazele sunt neletale, inofensive si se trag la unghi de 60 de grade.…

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza. In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat…