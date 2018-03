Scor demn de un ţar: Putin, reales cu 76,67% din voturile exprimate Prin aceasta victorie, Putin, care a fost presedinte din 1999 in 2008 si din 2012 pana in prezent, iar premier din 2008 in 2012, va ramane la Kremlin pana in 2024. Dupa ce a fost reales triumfal, intr-un scrutin fara suspans dar patat de numeroase acuzatii de nereguli, Putin a declarat in fata a mii de sustinatori, adunati in centrul Moscovei, ca victoria sa este un semn de "incredere" si "speranta" din par (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

