Scolile vor fi inchise vineri din cauza numarului mare de cazuri de gripa

- Gripa inchide școlile. Elevii nu vor merge la școala vineri, 25 ianuarie. Decizia a fost luata de Ministerul Educației, la solicitarea Ministerului Sanatații. Un ordin de ministru a fost semnat astazi de catre ministrul Educatiei. Acesta prevede suspendarea integrala a cursurilor in sistemul de invatamant…

- Incepe triajul epidemiologic in scoli Ministerul Educatiei transmite ca, din cauza cresterii cazurilor de gripa, in toate scolile din tara se va efectua un triaj epidemiologic, la intrarea in unitatile de invatamant. Inspectoratele scolare din toata tara au primit o notificare in acest sens. “Ca urmare…

- "Dat fiind noile aspecte cu care ne confruntam, s-a recomandat ca acest triaj sa fie realizat cu mai mare grija si mai des in acest context. Am transmis astazi catre unitatile de invatamant o informare cu privire la aceste masuri care trebuie luate incepand de la igienizare, pana la verificarea sau…

- Spitalele sunt in alerta din cauza gripei. In unele locuri a fost deja interzis accesul vizitatorilor si s-au luat masuri de protectie stricte in saloanele unde sunt internati pacientii cu gripa. Totul pentru limitarea imbolnavirile.

- Elevii din judetul Gorj vor ramane acasa si marti, potrivit deciziei de luni a Inspectoratului Scolar Judetean. Cursurile au fost suspendate in tot judetul, ca urmare a efectelor ninsorilor abundente din ultimele zile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, care a avut loc la ora 13.00, prefectul Eva Andreas a prezentat situatia grava cu care se confrunta mai multe scoli din Timis, potrivit centralizarii intocmite de seful ISJ Timis, Aura Danielescu. „Se suspenda cursurile peste tot. Luni…