- Gripa inchide școlile. Elevii nu vor merge la școala vineri, 25 ianuarie. Decizia a fost luata de Ministerul Educației, la solicitarea Ministerului Sanatații. Un ordin de ministru a fost semnat astazi de catre ministrul Educatiei. Acesta prevede suspendarea integrala a cursurilor in sistemul de invatamant…

- Ministerul Sanatații a anunțat suspendarea cursurilor in școli din cauza gripei pe data de 25 ianuarie. „Ministerul Sanatații impreuna cu Ministerul Educației vor emite un ordin comun prin care se suspenda cursurile in data de 25 ianuarie pe motiv de epidemie de gripa. Fiecare școala va stabili cum…

- Ministerul Educatiei transmite ca din cauza cresterii cazurilor de gripa, in toate scolile din tara se va efectua un triaj epidemiologic, la intrarea in unitatile de invatamant. Inspectoratele scolare din toata tara au primit o notificare in acest sens.

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a transmis, luni, o informare catre scoli privind efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, în urma cresterii numarului de cazuri de gripa, reprezentantii institutiei precizând ca, daca e necesar,

- Gripa a ucis 7 oameni in acest sezon.Institutul National de Sanatate Publica a actualizat azi numarul deceselor. Ultima victima este un barbat de 69 de ani din Prahova, scrie digi24.ro. Azi noapte a murit, tot rapus de gripa, si un baietel de 11 luni din Ilfov. Era internat de 4 zile, nu putea respira,…

- Anunț de ultima ora pentru mii de elevi din Romania! Autoritațile au decis sa suspende cursurile școlare in anumite zone ale țarii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile! Cate zile nu se face școala și unde?

- "Nu inchidem nicio scoala. Pana la momentul acesta, nicio scoala nu ne-a semnalat probleme", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marina Manea, conform edupedu.ro. Precizam ca prima ninsoare din acest an a adus un trafic de cosmar in Capitala, iar primarul…