Școlile din România vor fi închise vineri din cauza gripei Ca urmare a creștetii numarului de imbolnaviri, Ministerul Educației anunța ca va inchide școlile din țara vineri, 25 ianuarie. Astfel, elevii vor avea 4 zile libere in total, ceea ce inseamna ca vor fi mai puțin expuși colectivitații și pericolului de imbolnavire. Ministerul Sanatații a informat Ministerul Educației in legatura cu evoluția infecțiilor gripale și oportunitatea unei masuri suplimentare de prevenire a imbolnavirilor. Astfel, s-a decis suspendarea cursurilor pe 25 ianuarie. Masura a fost aprobata printr-un Ordin al ministrului educației, informeaza știrileprotv.ro. Saptamana 14… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii anunta ca numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut cu peste 20% fata de nivelul asteptat, astfel ca au informat Ministerul Educatiei despre evolutia infectiilor gripale si, prin Ordin al MEN, ziua de vineri va fi libera pentru elevi. "Conform raportarilor…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii anunta ca numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut cu peste 20% fata de nivelul asteptat, astfel ca au informat Ministerul Educatiei despre evolutia infectiilor gripale si, prin Ordin al MEN, ziua de vineri va fi libera pentru elevi. „Conform raportarilor…

- Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor in toate școlile din țara in ziua de vineri. „In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala…

- Școlile vor fi inchise vineri din cauza numarului mare de cazuri de gripa. Decizia a fost luata de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sanatații. Este vorba despre toate unitațile de invațamant preuniversitar din țara. Școlile vor fi inchise și joi, cand profesorii au zi libera, conform…

- Scolile din toata tara vor fi inchise vineri, din cauza gripei, au decis ministerele Sanatatii si Educatiei. Astfel, copiii vor sta acasa patru zile. Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor…

- „Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea de a 3-a saptamana…

- Conform raportarilor Institutului National de Sanatate Publica (INSP), saptamana 14-20 ianuarie a avut un caracter epidemic, la fel ca saptamana anterioara acesteia, arata Ministerul Sanatatii. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20- fata de nivelul asteptat.…

- Ministerul Sanatații a anunțat suspendarea cursurilor in școli din cauza gripei pe data de 25 ianuarie. „Ministerul Sanatații impreuna cu Ministerul Educației vor emite un ordin comun prin care se suspenda cursurile in data de 25 ianuarie pe motiv de epidemie de gripa. Fiecare școala va stabili cum…