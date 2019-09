Scolile din Husi au scãpat de povara facturilor la gunoi MASURA…Din aceasta toamna, scolile si gradinitele din Husi nu vor mai plati bani grei la Salubrizare! Dupa ce s-au gandit mai bine autoritatile, au ajuns la concluzia potrivit careia acestea trebuie sa plateasca doar deseurile pe care le produc, nicidecum sa fie taxate pentru fiecare copil in parte. “De ce nu s-a facut asta pana [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

