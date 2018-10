Stiri pe aceeasi tema

- Programul de vineri al elevilor din cinci scoli vrancene va fi modificat sau chiar suspendat pentru a permite organizarea in bune conditii a sectiilor de votare la Referendumul din 6 -7 octombrie, potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. Vineri, in toate unitatile de…

- Elevii și preșcolarii din județul Buzau nu vor merge la cursuri vineri, 5 octombrie, data care coincide cu Ziua Mondiala a Educatiei. Nu doar elevii din Buzau se vor bucura ca vor ramane acasa vineri, ci și elevii și preșcolarii din București, Giurgiu, Braila, Brașov și Arad. Reprezentanții Inspectoratului…

- In unitatile de invatamant din Capitala nu se vor desfasura cursuri vineri, 5 octombrie, intrucat este Ziua Mondiala a Educatiei, a declarat duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectora...

- Nu va fi liber, ca in Capitala, pe „motiv de referendum”! In 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, ca si in alti ani, elevii si profesorii vor sarbatori la scoala. Potrivit Inspectorului Școlar General Adjunct, prof. Ion Negrila, dascalii si invataceii vor veni la scoala, dar nu vor…

- Nu a inceput inca weekend-ul, iar meteorologii au vești proaste! Ei au emis o alerta de vijelii si ploi torentiale, valabila in București pana la ora 15.00. Specialiștii au spus ca in urmatoarea ora, in Capitala vor fi averse ce vor cumula 10…15 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului. De…

- Consilierii de probațiune din Capitala anunța ca, miercuri, au intrat in greva, alaturi de angajați din alte șase județe, fiind nemulțumiți de problemele privind calcularea salariilor, semnalate de-a lungul anilor la Ministerul Justiției. Alte 12 județe se pregatesc sa intre in greva joi și vineri,…

- In urma fenomenelor hidrometeorologice inregistrate luni s-au semnalat efecte negative in Bucuresti si in 41 de localitati din 20 de judete, fiind inundate 27 de case, 72 de curti, 85 de subsoluri, 12 strazi si 117 fantani, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi abundente, valabil in 18 judete din Transilvania, Muntenia si Oltenia, valabil de duminica dupa amiaza pana marti seara, si o avertizare Cod galben pentru restul tarii, inclusiv in Capitala.