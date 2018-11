Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a modificat, miercuri, legea educației naționale astfel incat unitațile didactice de invațamant preuniversitar vor asigura fiecarui elev un spațiu special pentru depozitarea manualelor.„Unitațile didactice de invațamant preuniversitar asigura fiecarui elev un spațiu ...

- A treia ediție a Constanța Streetplay 3x3 Schools Battle va debuta, in acest week-end, la Liceul Teoretic „Ovidius”. Școlile și liceele din Constanța se vor duela pe parcursul a șapte etape, urmand ca cele mai bune echipe la fiecare categorie sa participe la marea finala care va fi gazduita la inceputul…

- Statul a alocat, in anul scolar trecut, 11 milioane de lei, pentru implementarea programelor nationale in scolile din judetul Botosani. Banii au ajuns, prin Ministerul Educatiei Nationale, la 23.793 de elevi si cadre didactice. Datele centralizate arata ca in anul scolar trecut 307 de elevi botosaneni…

- George Scupra, primarul orasului Ovidiu, a participat, ieri, alaturi de cadrele didactice, consilieri locali si reprezentanti ai Politiei Locale, la deschiderea noului an scolar. Astfel, primarul George Scupra a fost prezent la festivitatile de deschidere a noului an scolar de la toate unitatile de…

- Azi, 10 septembrie este prima zi de scoala pentru elevi. Unitatile de invatamant au imbracat straie de sarbatoare pentru a-i primi asa cum se cuvine pe elevi. Emotii in curtile scolilor din tot judetul, cu prilejul festivitatilor dedicate inceputului de an scolar. Zarva mare si veselie, dar si un dram…

- Astazi, 10 septembrie 2018, clopotelul suna in toate unitatile de invatamant si isi vor deschide larg portile. Emotiile sunt mari pentru toti cei care participa la festivitatile de deschidere: prescolari, scolari, parinti, autoritati locale si profesori. S-au facut ultimele pregatiri pentru inceperea…

- Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, in cel mai vestic județ al țarii sunt șapte unitați de invațamant neautorizate sanitar: Școala Primara Cliciova, Gradinița cu Program Normal Cliciova, Gradinița cu Program Normal Chevereșu Mare, Gradinița cu Program Normal Ivanda, Gradinița cu Program…