- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise.Potrivit unui comunicat al Primariei Bucuresti masura a fost luata avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului.Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa…

- Cum in urmatoarele zile este anunțata vreme rea, cu ger napraznic și alte ninsori, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca analizeaza impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul sa inchida școlile joi si...

- "Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%. Avand in vedere ca ninge in continuare, operatorii de deszapezire actioneaza permanent…

- Se inchid scolile ? Suspans pentru elevii din Capitala: Gabriela Firea analizeaza daca e cazul sa se inchida scolile joi si vineri Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca analizeaza, impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- "In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale. Nu se stie cat va dura aceasta situatie”, au explicat reprezentantii CNAB. Deciziile referitoare la decolare apartin pilotilor, potrivit CNAB. Ultimul…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Racire accentuata a vremii in cea mai mare parte a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii anunta o racire accentuata a vremii în cea mai mare parte a tarii, fenomen care va persista toata saptamâna viitoare. De altfel, începând din aceasta dimineata, intra în vigoare…

- Prognoza meteo pentru intervalul 18-21 martie indica faptul ca iarna revine cu drepturi depline in Romania , temperaturile scazand inca de sambata, iar in Moldova ninsoarea iși face deja de cap. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va prezenta innorari temporare in majoritatea zonelor; va ploua local in regiunile din vestul, sud-vestul si nordul tarii si pe spatii restranse in rest. In Carpatii Orientali, dar si in restul zonei montane la peste 1700 m altitudine precipitatiile vor fi si sub forma…

- Temperaturi scazute in București, in weekend-ul 17-18 martie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis miercuri, 14 martie, o avertizare de vremea rea, incepand de sambata seara. Un nou val de aer polar va aduce temperaturi negative in acest weekend. Astfel, incepand de sambata, 17…

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Potrivit prognozei meteorologilor, in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, se anunta polei si precipitatii slabe, mai intai sub forma de ninsoare, iar ulterior de lapovita si ploaie, Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 martie, ora 8:00 - 3 martie, ora 8:00, desi valorile de temperatura vor fi…

- In perioada 2 martie, ora 15:00 - 03 martie, ora 08, cerul va fi mai mult noros, temporar vor fi precipitații slabe, mixte, iar probabilitatea pentru depuneri de polei va fi ridicata, atat in aceasta dupa-amiaza, dar in special la noapte (vineri spresambata). Vantul va sufla slab și moderat.…

- Vremea va fi in continuare geroasa in cea mai mare parte a tarii și se intorc ninsorile. Cerul se va innora treptat si va ninge, in general slab cantitativ, in Banat si Oltenia, cea mai mare parte a Crisanei si Munteniei si pe arii restranse in celelalte regiuni, potrivit ANM. In sud-vestul teritoriului,…

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI. 28.02.2018 ORA 11 - 01.03.2018 ORA 08 Valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori spre -17…-15 grade, posibil mai scazuta, pana in jurul valorii de -20 de grade la periferie. Temperatura…

- Vremea rea iși face de cap in Capitala in aceasta saptamana. Meteorologii au anunțat un inceput de primavara cu temepraturi negative și doar florile și marțișoarele ne vor ține de cald.

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru mu...

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu. Potrivit specialistului,…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare inchisa și temporar se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte va ninge. Saptamana viitoarea, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, geroasa in special dimineața și noaptea in majoritatea regiunilor. …

- Prognoza meteo pentru weekend | Cer variabil, ploi si ninsori In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale…

- Iarna nu s-a terminat. Se pare ca urgia meteo revine chiar de miercuri, marți fiind o zi te tranziție catre ninsori abundente și temperaturi negative. Noaptea, acestea se vor extinde treptat astfel încât vor fi precipitatii mixte în Banat, Oltenia, cea mai…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- VREMEA 27 ianuarie in București. Cerul este in mare parte senin și vom avea un weekend placut in Capitala. Temperaturile se mențin scazute dimineața și noaptea, insa la amiaza, gradele vor crește in termometre mai mult decat normalul perioadei.

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Vremea rece se menține și în urmatoarele zile. Nopțile vor fi extrem de reci, cu minime de -17 grade Celsius, scrie stirilocale.md Astazi cerul va fi variabil și vom avea parte și de vreme însorita, cei drept soarele va fi cu dinți. Temperatura aerului va oscila între…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobisnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros si sunt posibile ploi slabe. Luni, in prima zi a lui 2018, vremea se va incalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Directorul Administrației Naționale a Meteorologiei, Elena Mateescu, a vorbit la Antena 3, despre cum va fi vremea in perioada Craciunului."Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temperatura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile…