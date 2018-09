Şcoli închise şi ambarcaţiuni ancorate în unele zone din Grecia din cauza vremii severe Rafalele puternice de vant, care insotesc un front atmosferic rece, au continuat sa mature Grecia vineri, vremea severa determinand inchiderea scolilor si ancorarea ambarcatiunilor in mai multe regiuni ale tarii, relateaza agentia elena de stiri AMNA, citata de Xinhua.



Frontul rece care s-a abatut asupra Greciei incepand de marti a perturbat programul de circulatie al feriboturilor si trenurilor si a provocat intreruperi sporadice ale furnizarii energiei electrice din cauza arborilor cazuti pe liniile de inalta tensiune.



Autoritatile au dispus inchiderea scolilor in Attica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambarcatiunile din principalele porturi ale Greciei au ramas ancorate joi, pentru a doua zi consecutiv, din cauza unor rafale de vant si a unui front atmosferic rece si de joasa presiune, "fenomene neobisnuite pentru acest sezon", au anuntat Politia portuara si Serviciul de meteorologie, citate de…

- Ambarcatiunile din principalele porturi ale Greciei au ramas ancorate joi, pentru a doua zi consecutiv, din cauza unor rafale de vant si a unui front atmosferic rece si de joasa presiune, "fenomene neobisnuite pentru acest sezon", au anuntat Politia portuara si Serviciul de meteorologie, citate de…

- Aceștia anunța noi masuri pentru a evita imbolnavirea celor care au nevoie de sange, in aceasta perioada. Iar in Grecia, unde ajung și foarte mulți romani, autoritațile au emis deja o avertizare de calatorie. Așadar, mare atenție daca v-ați programat concediul in aceasta perioada. Attica si regiunea…

- Autoritatile elene vor demola mii de cladiri ilegale, a declarat marti prim-ministrul Alexis Tsipras, dupa ce zeci de persoane si-au pierdut viata in incendiul catastrofal din 23 iulie, ramanand blocate din cauza constructiilor fara autorizatie, transmite Reuters. Premierul Tsipras, al carui guvern…

- Rude disperate au aparut la televizor si au cerut ajutor. Unii au dat vina pe autoritati pentru acest incendiu cu cele mai multe victime din ultimele decenii din Grecia, in timp ce alte voci au sugerat ca locuitorii din Mati ar fi trebuit evacuati mai devreme. ''Acest lucru n-ar fi trebuit sa se…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga…

- Liderii statelor din NATO, reuniti la Bruxelles, i-au adresat miercuri Macedoniei invitatia oficiala de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice, dupa ce autoritatile de la Skopje au solutionat disputa cu Atena privind denumirea tarii, transmite agentiile internationale de presa.Luna trecuta,…