- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. Primarul Capitalei a anunțat la Antena 3 ca marți dimineața, la comandamentul de iarna, se va lua decizia suspendarile cursurilor școlilor și pentru ziua de miercuri cel mai...

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Decizii anunțate privind intreruperea cursurilor din motive de iarna. Școlile vor fi inchise atat marți, 27 februarie, cat și miercuri, 28 februarie, in județele Braila și Olt. Marți, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitațile de invațamant preuniversitar din județele Dolj, Constanța,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, in Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau digitale din cadrul examenului de Bacalaureat se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile.

- Ministerul Educatiei Nationale anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt din cauza conditiilor meteorologice. "Marti, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetele Dolj, Constanta, Giurgiu (cu exceptia…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis o atentionare de Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite, strat consistent de zapada in județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, pana astazi la ora 23.00. Pe parcursul zilei de luni, 26 februarie, in ...

- Cursurile in invatamantul preunivesitar din judetul Olt au fost suspendate incepand de luni dupa-amiaza si pana miercuri inclusiv, pe durata avertizarii meteo Cod portocaliu, informeaza un comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Olt, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, decizia de suspendare…

- Autoritatile judetene din Braila au decis, luni, in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta suspendarea cursurilor in toate unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Atat gradinitele cat si scolile generale si liceele vor fi inchise, iar cursurile vor fi recuperate ulterior, decizia…

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat marti structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura…

- In perioada 12-22 februarie, sunt programate probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare. Conform calendarului…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.ro. Cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online, a anuntat ministerul ...

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Capitania Zonala Giurgiu a transmis ca in aceasta dupa amiaza, incepand cu ora 15:30 bacurile de trecere Chiciu Ostrov au fost oprite din navigatie din cauza vantului puternic 12,8 m s. Este vorba despre trecerea dintre judetele Constanta si Calarasi. De asemenea, in Portul Constanta Sud au fost suspendate…

- Politia Romana anunta ca 15 drumuri judetene raman inchise din judetele Caras-Severin, Iasi, Vaslui si Tulcea. Restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta au fost ridicate vineri, incepand cu ora...

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete. "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in care se va aplica aceasta…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, din cauza vremii severe, vineri, 19 ianuarie 2018, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018."Vineri, 19 ianuarie 2018,…

- Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 30 de unitați de invațamint din județele Iași, Galați, Prahova și Tulcea, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit datelor transmise Ministerului Educației Naționale, de catre Inspectoratele Școlare. Este vorba despre trei școli din Județul Galați, …

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Mii de oameni fara curent, drumuri blocate, scoli inchise, curse aeriene intarziate si un barbat gasit mort in zapada este bilantul pana la aceasta ora a codului portocaliu de ninsori si viscol in 18 judete din tara.

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 19.138 locuri de munca, in data de 7 decembrie 2017. Aradul ocupa locul secund in clasamentul pe tara, cu nu mai putin de 1.964…