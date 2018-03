Stiri pe aceeasi tema

- Greul abia urmeaza, avertizeaza meteorologii, care au emis, pentru urmatoarele zile, noi alerte de vreme rea, culminand cu un cod portocaliu ce va fi instituit joi seara și care va viza treime din țara.

- Școlile, gradinitele si liceele din Bucuresti vor fi inchise din cauza vremii, vineri, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. „In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri…

- Copiii de gradinita si elevii din Capitala nu vor merge la cursuri vineri. Totul, din cauza vremii rele prognozate pentru ziua respectiva. Asadar, gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti vor fi inchise pe 23 martie. O decizie in acest sens a fost luata in cursul zilei de marti la nivelul Primariei…

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise, avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului, a informat PMB printr-un comunicat.

- Școli inchise in București vineri, 23 martie. Primarul General, Gabriela Firea, a analizat marți, 20 martie, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentanții ANM București-Ilfov și Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, ultimele…

- Cum in urmatoarele zile este anunțata vreme rea, cu ger napraznic și alte ninsori, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca analizeaza impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul sa inchida școlile joi si...

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Cursurile la cele patru scoli din comuna Lazarea au fost suspendate, miercuri, dupa ce curtile institutiilor de invatamant au fost inundate marti seara, probleme inregistrandu-se si in alte localitati harghitene.

- DJ 546E Oporelu – Miesti (judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti – Arsura (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza vremii, informeaza duminica Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.

- Porturile dunarene din Galati si Braila au fost inchise, miercuri, din cauza vantului puternic sau a viscolului, a anuntat directorul general al Administratiei Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati, Luigi Ciubrei. Potrivit sursei citate, decizia inchiderii porturilor nu a fost luata de APDM Galati,…

- Ministerul Transporturilor din Bulgaria a lansat o aplicatie mobila pe care vecinii de la sud de Dunare o pot consulta de fiecare data cand urmeaza sa plece la drum. Ea este disponibila pe iOS si Android.

- Sindicalistii spun ca au dat un ultimatum Guvernului prin care au cerut rezolvarea unor probleme cu care se confrunta angajatii din educatie, respectiv reducerea posturilor din mai multe unitati de invatamant, comasarea claselor, salariile, discriminarea personalului din educatie prin neacordarea…

- Dupa ce inițial au anunțat ca școlile nu vor fi inchise in județul Mehedinți, reprezentanții Inspectoratului Școlar au fost nevoiți sa renunțe la aceasta decizie. Marți, 21 de unitați de invatamant din județ au fost inchise, iar miercuri in 18 școli vor fi suspendate integral cursurile, din…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise pana luni. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emilian Dragnea, a hotarat suspendarea…

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-

- Iarna iși intra in drepturi și iși face de cap. In șase raioane din țara se circula cu dificultate din cauza drumurilor inzepezite. In urma ninsorii și a gerului de astazi, trei autobuze s-au defectat, iar opt rute școlare au fost suspendate.

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- Scolile si mai multe atractii turistice din capitala Italiei sunt inchise luni, dupa ce la Roma a nins pentru prima data din 2012, informeaza DPA. Colosseum-ul, cea mai vizitata atractie turistica a Italiei, a fost inchis in prima zi a acestei saptamani, alaturi de Forumul Roman si de…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- In urma avertizarilor meteorologice emise de ANM, conducerea mai multor inspectorate școlare din țara a decis, ieri, suspendarea cursurilor. O astfel de hotarare a fost luata in București, Constanța și in Dolj. „Consiliul de administratie al ISJ Dolj a hotarat suspendarea cursurilor la…

- Urmare a avertizarilor de ger, ninsori abundente si viscol, emise de meteorologi pentru intervalul 26 februarie – 1 martie a.c., autoritatile locale au luat o serie masuri speciale, menite sa vina in ajutorul celor care ar putea avea de suferit din cauza gerului, anunța Primaria Sectorului 4 prin…

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- Școlile vor fi inchise in București, Dolj și Constanța din cauza atenționarilor meteorologice. Și Universitatea ''Stefan cel Mare'' din Suceava a anunțat ca iși suspenda cursurile in zilele de luni si marti.

- Școlile și gradinițele din județul Suceava nu vor fi inchize in zilele urmatoare din cauza temperaturilor scazute. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca a avut o discuție telefonica cu șeful invațamantului sucevean, Gheorghe Lazar, care i-a transmis ca pana duminica nu au existat…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- Școlile din București vor fi inchise luni și marți, ca urmare a avertizarilor de vreme rea emise pentru urmatoarea perioada a lunii. Masura a fost decisa in cadrul Comandamentului de iarna convocat astazi de primarul general, Gabriela Firea și ar putea fi extinsa și la alte județe, avand in vedere…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca școlile din București vor fi inchise luni și marți. Decizia a fost luata pe fondul avertizarilor de cod portocaliu pentru ninsori și viscol in 12 județe din sudul și sud-estul Romaniei. Firea nu a exclus varianta in care școlile vor ramane inchise și dupa…

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Scolile primare vor ramane inchise pe parcursul zilei luni in provincia Teheran din Iran, cu exceptia a trei orase mici, din cauza nivelului ridicat de poluare, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile au luat de asemenea decizia de a impune masura traficului…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat cu putin timp in urma in cadrul videoconferintei cu prefectii care are loc la Guvern ca din cauza vremii nefavorabile au fost inchise mai multe unitati scolare din judetele: Iasi (15 institutii), Vaslui (19 unitati), Galati (15 institutii scolare), Bacau (5 unitati)…

- Autoritatile din Sinaia au decis sa suspende, joi, cursurile in scolile din localitate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Pe Valea Prahovei a nins viscolit toata noaptea, iar in prezent circulatia atat pe DN1, cat si pe strazile din statiuni este paralizata din cauza stratului de zapada.

- Elevii care invața in unitațile de invațamant din comuna Șuletea nu vor merge astazi la cursuri. Vasluiul se afla sub cod portocaliu de vreme rea, cu intensificari ale vantului cu viteze de pana la 75 – 85 km/h și ninsoare viscolita, iar gheața care s-a depus pe șosea impiedica deplasarea in condiții…