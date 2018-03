Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din judetele afectate de conditiile meteo raman inchise pana la sfarsitul saptamanii. Pe data de 1 martie, cursurile școlare vor fi suspendate integral in municipiul București și județele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman, iar in Tulcea vor fi…

- Inspectoratele scolare judetene din Ilfov, Calarasi, Olt si Ialomita au decis sa inchida scolile vineri, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza HotNews.ro. In Ialomita, vor ramane deschise doar gradinitele cu program scolar prelungit. Si in Bucuresti scolile si gradinitele se inchid ...

- SCOLI INCHISE vineri, 23 martie 2018, Ilfov: " Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 20 – 24 martie 2018, conducerea Inspectoratului Scolar al judetului Ilfov de comun acord cu Comandamentul Judetean pentru Situatii de urgenta…

- Scolile din judetul Calarasi vor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU. Judetul Calarasi se afla sub cod portocaliu de ninsori, valabil de joi seara pana vineri la ora 15.00.

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Zece judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati…

- Administratia Nationala de Meteorolgie a anuntat, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. De asemenea, meteorologii au emis Cod galben de polei…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . UPDATE 11:16 Codul galben de polei a fost ridicat pentru București Meterorologii au ridicat codul galben de polei pentru Bucuresti si pentru judetele Ilfov si Dambovita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala și alte șase județe. În București, codul de polei este valabil pâna la ora 13.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori și obiecte din apropierea solului,…

- Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele Ilfov si Dambovita. Duminica, in Bucuresti si in douasprezece judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei. Din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- In functie de severitatea fenomenelor meteorologice, exista posibilitatea inchiderii unor sectoare de drumuri nationale si autostrazi, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu de polei pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din judetele Ialomita, Prahova,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Decizia autoritaților de a intrerupe cursurile preuniversitare saptamana aceasta a fost luata pentru a preveni blocajele in trafic, dar și imbolnavirea copiilor, in plina epidemie de gripa. Școlile s-au inchis in București și in județele Braila, Ialomița, Tulcea, Giurgiu, Olt, Dolj, Buzau, Constanța,…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti.

- Cursuri suspendate in București și in alte noua județe, vineri, din cauza vremii. In alte patru judete, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit anunțului facut joi de Ministerului Educatiei Nationale. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar…

- Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in perioada 1-2 martie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov,…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Meteorologii anunta prelungirea avertizarii codului portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade, izolat mai coborate, sub minus 25 grade. Administratia Nationala de Meteorologie anunta…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…

- Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere ar avea o problema cu aprovizionarea de sare, potrivit unor documente publicate de Antena 3. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol pentru 28 februarie care vizeaza șapte județe. Capitala…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Ce trenuri sunt anulate din cauza vremii pe 27 februarie 2018. CFR Calatori transmite ca circulația trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, circulația se desfașoara in condiții de siguranța. Marți, 27 februarie, a…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Vremea in județul Ialomița. Cursurile au fost suspendate marți in tot județul, iar patru drumuri naționale au fost inchise din cauza vremii. 6 autoturisme și un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite azi noapte in zona Țandarei – Fetești. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea…

- Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), marți, 27 februarie, și miercuri, 28 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile sunt suspendate integral in județele Braila și Olt. De asemenea, marți,…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- SCOLI INCHISE. Luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare vor fi suspendate integral in județele Dolj și Ilfov, respectiv in Capitala. In județul Constanța, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie.…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- 'Recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Recomandam de asemenea conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Toata tara se afla sub cod galben de frig Toata tara se afla sub cod galben de frig, cu temperaturi mai scazute cu 10-15 grade decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Începând din aceasta noapte si pâna joi, va fi în vigoare un cod portocaliu de ger care…

- Luni si marti, școlile din București vor fi inchise, potrivit anuntului facut duminica de primarul generalGabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care sudul și estul țarii, inclusiv Capitala, vor fi sub avertizare cod portocaliu…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea. Astfel, de la ora 8.30 pana la ora 14.00 in județele Braila, Buzau, Ialomița și Calarași vom avea parte de intensifirari ale vantului ce vor atinge viteze la rafala de 55-60 km/h.De asemenea vom avea parte…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic pentru Capitala și județele din apropiere.Avertizarea meteo este valabila pentru București și județul Ilfov, in intervalul 11.00-16.00, pentru ziua de sambata. De asemenea, meteorologii atrag atenția…