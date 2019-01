ŞCOLI ÎNCHISE din cauza vremii. Unii elevi ar putea avea vacanţa de iarnă prelungită. Elevii se intorc luni din cea mai lunga vacanta de iarna din ultimele decenii. In situatii exceptionale, probleme cu instalatia de incalzire sau zone cu ninsori abundente, vacanta s-ar putea prelungi prin decizia punctuala a inspectoratelor scolare. Meteorologii au emis o noua atentionare de ninsori, valabila de astazi, de la ora 15.00, pana marti, la ora 8.00, pentru Maramures si Transilvania, astfel ca in unele judete ar putea aparea probleme. Vezi: Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta, plecare pe 29 ianuarie! Meteorologii au emis un cod… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

