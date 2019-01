Stiri pe aceeasi tema

- Patru turisti din Suedia si Finlanda sunt in continuare dați disparuti, joi, 3 ianuarie, la o zi dupa ce au fost surprinsi cel mai probabil de o avalansa in zona arctica a Norvegiei, au anuntat reprezentanti ai Politiei locale. Avalansa s-a produs miercuri, 2 ianuarie, in regiunea Troms din nordul Norvegiei,…

- Serviciile secrete daneze au informat joi ca Statul Islamic (ISIS) ar putea sa fie responsabil pentru uciderea a doua femei, una din Norvegia si cealalta din Danemarca, in Muntii Atlas din Maroc, scrie Reuters.Cele doua femei sunt Louisa Vesterager Jespersen (24 de ani) din Danemarca si Maren…

- Echipa naționala feminina de handbal a Romaniei a facut spectacol contra Norvegiei, reușind a treia victorie din tot atatea meciuri la Campionatul European din Franța. Romania a spulberat Norvegia cu un incredibil 31-23. A fost o victorie la opt goluri, la care nimeni nu se aștepta, iar Romania e prima…

- In ultimul meci al grupei D a Campionatului European de handbal din Franta, fetele antrenate de Martin Ambros au facut instructie cu galonata echipa a Norvegiei, scor 31-23, si si-a depus candidatura pentru un loc in semifinalele competitiei

- TVR LIVE VIDEO ROMANIA-GERMANIA la EURO 2018 Click aici pentru a vedea Romania-Germania Victoria de sambata a Germaniei a complicat mult situatia in grupa Romaniei, nemtoaicele producand prima mare surpriza a acestei editii. Pentru a ne da seama cat de greu le va fi fetelor noastre…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, vineri, ca nu este nevoie ca Maternitatea Giulești sa fie inchisa și ca situația de acolo se va rezolva doar cu sistarea internarilor. Totodata, ea a criticat declarațiile purtatorului de cuvant al unitații, care a spus ca parinții nu au motive sa dea…

- Rusia vrea sa testeze rachete in largul Norvegiei in aceasta saptamana, intr-o zona unde NATO efectueaza cele mai mari manevre militare dupa Razboiul Rece, un gest care ilustreaza inca o data tensiunile din Marele Nord, scrie AFP.