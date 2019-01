77 DE CUVINTE: Ne lăudăm?

Am citit multe proverbe despre laudă şi nu înţeleg de ce atât de multă înverşunare. De ce atât de multă critică pentru cel care vorbeşte în cuvinte frumoase despre o faptă a lui? De ce nu pot spune că am jucat foarte bine tenis astăzi sau că am pus faianţă şi a ieşit superb deşi