- Guvernatorul capitalei Thailandei a lansat joi un apel la ajutor in lupta cu un val persistent de poluare atmosferica, dupa ce o operatiune desfasurata cu zeci de drone nu i-a convins pe cei aproape 12 milioane de locuitori ai capitalei thailandeze, din ce in ce mai ingrijorati pentru sanatatea lor,…

- 450 de școli din capitala thailandeza Bangkok vor fi inchise pentru tot restul saptamanii din cauza smogului toxic din aer. Decizia a fost luata de autoritațile locale dupa ce nivelul de poluare atmosferica a intrecut cu mult limita admisibila.

- Un numar de 437 de scoli din Bangkok se vor inchide de miercuri la pranz (05.00 GMT) pana vineri din cauza smogului toxic cu care capitala Thailandei se confrunta de la sfarsitul anului trecut, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. "Pentru a preveni aparitia unor probleme serioase de sanatate…

- Epidemie de gripa in Bulgaria. 14 regiuni sunt afectate, printre care Plovdiv, Varna și Sofia. Este vorba de jumatate de țara. Peste o mie de școli au fost inchise. Vizitele aparținatorilor in spital, operațiile planificate, vaccinarea copiilor și femeilor gravide ...

- In 49 de unitați de invațamant din județele Cluj și Maramureș vor fi suspendate cursurile, din cauza vremii nefaorabile, anunța Ministerul Educației. Potrivit sursei citate, este vorba despre 49 de unitați de invațamant - 47 din județul Maramureș și 2 din județul Cluj - unde cursurile vor fi suspendate…

- Scoli inchise din cauza vremii. Vezi care sunt unitatile scolare unde nu se fac ore „Astazi si maine cursurile sunt suspendate. Sunt 12 grade in scoala, nu putem pune in pericol sanatatea elevilor si a profesorilor. Se va lua o decizie marti, sper sa se rezolve pana atunci, mai e un contor de montat,…

- O scoala generala si doua colegii din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile in care unitatile nu au incalzire, iar in alte 10 institutii scolare elevii si profesorii tremura de frig, orele de curs fiind scurtate.